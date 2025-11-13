БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата

Теодора Гатева
По света
Активите на Миндич и Цукерман са блокирани за период от три години

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бизнесмена Тимур Миндич и на финансиста Олександр Цукерман.

Имената и на двамата са замесени в разкрита мащабна корупционна схема.

Твърди се, че Миндич е бил в основата й, а щетите от дейността й се изчисляват на около 100 милиона долара. Миндич е бил и съсобственик на продуцентската къща "Квартал-95", основана от президента Зеленски.

Цукерман съзнателно е действал срещу отбранителните способности на Украйна, твърдят антикорупционните служби.

Според указа на държавния глава, за период от три години активите на Миндич и Цукерман са блокирани, забраняват им се и всякакви финансови и икономически операции.

Корупционният скандал стана причина за оставките на министрите на енергетиката и на правосъдието.

#корупционен скандал #Украйна

