Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бизнесмена Тимур Миндич и на финансиста Олександр Цукерман.

Имената и на двамата са замесени в разкрита мащабна корупционна схема.

Твърди се, че Миндич е бил в основата й, а щетите от дейността й се изчисляват на около 100 милиона долара. Миндич е бил и съсобственик на продуцентската къща "Квартал-95", основана от президента Зеленски.

Цукерман съзнателно е действал срещу отбранителните способности на Украйна, твърдят антикорупционните служби.

Според указа на държавния глава, за период от три години активите на Миндич и Цукерман са блокирани, забраняват им се и всякакви финансови и икономически операции.

Корупционният скандал стана причина за оставките на министрите на енергетиката и на правосъдието.