ИЗВЕСТИЯ

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет

от Екип на "По света и у нас"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Лекари от три столични болници спасиха млада бременна жена с тежки усложнения от диабет. След 5 месеца престой в "Майчин дом" и специализираната болница по ендокринология 32-годишната жена сбъдна мечтата си да стане майка.

Маринела Славева е с инсулинозависим диабет от близо 20 години. Преди 8 месеца разбрала, че ще става майка, но ...

Маринела Славева: "Цялата бременност започна много трудно и много рисково. Открихме неща, които в следствие на диабета дадоха отражение по време на бременността, които не стават от днес за утре. Не стават за един ден".

Жената е от Долна Оряховица, но заради рисковата бременност е насочена към специалисти от "Майчин дом" и специализираната болница по ендокринология в София.

Доц. Невена Чакърова - "Клиника по диабетология" УМБАЛ: "Акад. Иван Пенчев": "Ние се запознахме с нея в 14-а гестационна седмица. Тоест, една трета от бременността беше преминала. По принцип бременността, когато е в съжителство със захарен диабет, трябва да бъде планирана. В случая на Маринела не беше точно така."

Маринела Славева: "Цялата ми бременност премина в "Майчин дом". Съвсем за малко се прибирах вкъщи. Бях под постоянен контрол, за да може аз да бъда добре и детето да бъде добре."

Д-р Ибрям Ибрям, "Клиника по патология на бременността ", СБАЛАГ "Майчин дом": "Има както непосредствен риск за живота на майката, така и за бебето. И това важи за всички пациенти с инсулинозависим диабет. Те са изложени на по-висок риск от високо кръвно, от изоставане в растежа на плода и много по-често се налага да родят по-рано."

Заради диабета при Маринела се появяват услужения, които засягат бъбреците. Затова състоянието ѝ следи и нефролог от болница "Света Анна". Налага се да роди в осмия месец, заради бъбречна недостатъчност.

Д-р Ибрям Ибрям, "Клиника по патология на бременността ", СБАЛАГ "Майчин дом": "Нямаше за къде да се отлага, видяхме, че нещата прогресират в посока, която не е благоприятна за майката и за плода."

Маринела ражда момиче. То е с пневмония и прекарва една седмица в неонатологията.

Маринела Славева: "Не съм го вярвала досега, но вече като го преживях, тези деца са малки герои. Понякога си мислим, че не могат да се справят, но повярвайте ми - справят се даже по-добре от голям човек."

Маринела е благодарна на лекарите, които спасиха нея и дъщеря ѝ, а медиците казват, че с напредването на технологиите бременните с диабет могат да контролират постоянно нивата на кръвната захар и да избегнат тежки усложнения.

По темата работиха: Альоша Шаламанов и Мирела Дончева

