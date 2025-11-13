11-годишен открадна 115 лева от свои съученици

11-годишен от Крумовград открадна за 10 дни от свои съученици 115 лева.

Парите са вземани от раници в класната стая.

Кражбите са разкрити след сигнал в Районното полицейско управление, че в продължение на повече от седмица от чантите на децата изчезват различни суми.

В хода на проверката е станало ясно, че 11-годишният е прибирал парите в моменти, когато раниците са били оставени без надзор.

Част от откраднатите 115 лева са предадени с протокол, съобщиха от полицията в Кърджали.

Работата по случая продължават инспектор от Детска педагогическа стая и местни криминалисти.

От ръководството на училището, където е станала кражбата, отказаха коментар.