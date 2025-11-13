БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

11-годишен открадна 115 лева от свои съученици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Запази

Бъркал им в чантите, когато са оставени без надзор

годишен открадна 115 лева свои съученици
Слушай новината

11-годишен от Крумовград открадна за 10 дни от свои съученици 115 лева.

Парите са вземани от раници в класната стая.

Кражбите са разкрити след сигнал в Районното полицейско управление, че в продължение на повече от седмица от чантите на децата изчезват различни суми.

В хода на проверката е станало ясно, че 11-годишният е прибирал парите в моменти, когато раниците са били оставени без надзор.

Част от откраднатите 115 лева са предадени с протокол, съобщиха от полицията в Кърджали.

Работата по случая продължават инспектор от Детска педагогическа стая и местни криминалисти.

От ръководството на училището, където е станала кражбата, отказаха коментар.

#ученик-крадец

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Криминално

Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Над 20 тона заготовки за цигарени кутии задържаха митническите служители във Видин Над 20 тона заготовки за цигарени кутии задържаха митническите служители във Видин
Чете се за: 01:30 мин.
С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш
Чете се за: 00:47 мин.
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
Чете се за: 01:15 мин.
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Чете се за: 02:57 мин.
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален -...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция 10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ