Бизнес и жени - къде е мястото им в "бързо и яростно променящ се свят"?

Компаниите, в които има равнопоставеност на жени и мъже, особено в управлението, се справят по-добре в кризи и привличат повече млади хора, което е ключово за развитието на всеки бизнес.

Това стана ясно по време на Петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.

Форумът под мотото "Бързо и яростно променящ се свят" беше открит от министър-председателя Росен Желязков.

Той отбеляза, че жените не променят света с революции, а чрез постоянство. Премиерът подчерта, че жените участват устойчиво и с огромно въздействие върху икономиката.

Петото издание на форума събра на едно място жени лидери от повече от 3 континента и над 10 държави.

Росен Желязков, министър-председател:

Жените не променят света с революции, а чрез постоянство. Истинската промяна идва не от шумните, а от тихите сили. Цветанка Минчева, председател на Съвета на жените в бизнеса в България:

Ролята на жените е изключително важна за устойчивото развитие на света. Само заедно в сътрудничество и колаборация можем да намерим правилните модели за устойчивото развитие на бизнесите и вярваме, че нашата роля е важна и че може да допринесем за доброто на бизнеса и на цялото общество.