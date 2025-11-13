БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Бизнес и жени - къде е мястото им в "бързо и яростно променящ се свят"?

Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пето издание на Глобалния форум на жените лидери

Компаниите, в които има равнопоставеност на жени и мъже, особено в управлението, се справят по-добре в кризи и привличат повече млади хора, което е ключово за развитието на всеки бизнес.

Това стана ясно по време на Петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.

Форумът под мотото "Бързо и яростно променящ се свят" беше открит от министър-председателя Росен Желязков.

Той отбеляза, че жените не променят света с революции, а чрез постоянство. Премиерът подчерта, че жените участват устойчиво и с огромно въздействие върху икономиката.

Петото издание на форума събра на едно място жени лидери от повече от 3 континента и над 10 държави.

Росен Желязков, министър-председател:
Жените не променят света с революции, а чрез постоянство. Истинската промяна идва не от шумните, а от тихите сили.

Цветанка Минчева, председател на Съвета на жените в бизнеса в България:
Ролята на жените е изключително важна за устойчивото развитие на света. Само заедно в сътрудничество и колаборация можем да намерим правилните модели за устойчивото развитие на бизнесите и вярваме, че нашата роля е важна и че може да допринесем за доброто на бизнеса и на цялото общество.

Маруа Абдулла Алмансури, член на УС на Съвета на жените в бизнеса на Абу Даби:
Благодарение на този Глобален форум на жените лидери ние имаме шанса и възможността да направим сравнение, да помислим заедно, да споделим експертиза и знания и да се уверим, че имаме стабилна основа не само за нашето израстване, но и за поколенията, които идват след нас. И това е една от най-големите ни отговорности.

