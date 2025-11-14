БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Близо месец и половина остава до влизането на България в еврозоната. Подготовката тече във всички структури, включително и в пощенските станции. В Бургаско "Български пощи" вече обучават служители, обновяват техниката и монтират денонощно видеонаблюдение.

"Все още тече подготовка. Преминахме през обучение на нашите служители за структурите на новите банкноти, как да разпознават тяхната истинност. Продължава технологичната подготовка по пощенските станции, така че смело и отговорно вървим към 1 януари и считам, че "Българските пощи" ще бъдем подготвени за това предизвикателство. Всички служители, които ще обменят валута, бяха обучавани специално в този аспект и касиерите, които ще работят в градските станции, защото, както знаете, в градските станции няма да обменяме валута. Там колегите направо ще работят от 1 януари с новата валута, за да спазваме закона. Всички колеги, които преминаха обучение, смятам, че вече са наясно - видяха, пипнаха, запознаха се с видовите банкноти, тяхната структура, тяхната истинност. Инсталира се видеонаблюдение за максимална сигурност", каза Лиляна Драгова, управител на Регионалното управление "Югоизточен регион' на "Български пощи".

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

