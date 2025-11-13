БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Боряна Калейн: Силата на един спортист е да намери куража да се изправи отново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
Запази

Сребърната медалистка от Париж 2024 представи България на 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите.

Боряна Калейн
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Сребърната медалистка от Париж 2024 Боряна Калейн произнесе вдъхновяваща реч по време на 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите. Боряна е там като пратеник на Българския олимпийски комитет (БОК) заедно с Мария Гроздева, която е председател на Комисията на спортистите.

Форумът се проведе на 12 и 13 ноември в Лондон. Спортистите имаха възможност да участват в дискусии за възможностите по програмата на МОК „Олимпийска солидарност“, в специални сесии за предотвратяване на манипулиране на състезанията, борбата с допинга, както и в медийно обучение, свързано с присъствието им в социалните медии, да обменят опит и да споделят добри практики за работата на своите комисии.

Боряна Калейн бе кандидат на България за член на Комисията на спортистите на Европейските олимпийски комитети за 2025-2029. Боряна бе една от 11 кандидатки за 3 позиции за жени, като очаквано две места се заеха от досегашни членове, които бяха преизбрани. Не малка част от присъстващите подкрепиха българката, виждайки в нейно лице свой достоен представител.

Калейн разказа пред представителите на спортистите за своя път до сребърното олимпийско отличие, за тревогите по пътя и за куража да продължиш по пътя, въпреки собствената си несигурност.

„Отвъд медалите, отвъд титлите – аз стоя пред вас като боец. Започнах това пътуване, когато бях още малко момиче, държащо лента, която беше по-голяма от мен. Все още помня блясъка в очите си, когато за първи път видях Олимпийските игри по телевизията – единството, емоцията, красотата на спорта. От този момент разбрах: един ден искам да бъда там. Моята мечта се сбъдна за първи път на Олимпийските игри в Токио през 2021 г. Бях много щастлива, че имах възможност да се представя и завърших на 5-то място в многобоя, но дълбоко в себе си знаех, че мога да постигна повече. Знаех, че мога да бъда по-силна, по-смела и по-добра. Тази мисъл се превърна в моето гориво всеки ден по пътя към Париж“, каза в речта си Калейн.

Тя сподели и за най-тежкия период в своята кариера.

„През 2022 г., точно преди световното първенство в София – родния ми град, и първата олимпийска квалификация за Париж – се разболях сериозно. Бях хоспитализирана с висока температура. Всички очакваха да се боря за световната титла през тази година, но аз дори не можех да се състезавам. Това ми разби сърцето. Чувствах се, че съм разочаровала отбора си, страната си и всички, които вярваха в мен. Имаше моменти на болка, съмнение и мълчание – моменти, в които се питах: „Това ли е краят?“. След това вече не бях същата. Започнах да се питам – струва ли си всичко това? Чувствах се изгубена, сама и просто изтощена. Трябваше да се оттегля от спорта, да си поема дъх, да намеря отново себе си. Тогава разбрах, че да спра не означава да се откажа – а да се спася. Защото истинската сила на един спортист не се проявява, когато всичко върви добре...Тя се проявява, когато всичко върви зле — и ти все пак намираш куража да се изправиш отново“, добави тя.

„И аз го направих. Един месец след завръщането си станах европейски шампион. Спечелих олимпийска квалификация на световното първенство през 2023 г. И в Париж се представях с цялото си сърце — с всяка емоция, всяка сълза, всяка капка сила, която ме беше донесла дотам. И когато застанах на подиума със сребърния медал на врата си...почувствах мир“, допълни Калейн и предизвика бурните аплодисменти на залата.

Златното момиче сподели и каква е нейната мисия, вече като бивш състезател.

„Моята мисия е да привлека повече внимание към психическото възстановяване и психологическата подготовка в елитния спорт. Стремя се да гарантирам, че спортистите дават приоритет на психическото си благополучие със същата всеотдайност, с която се отнасят към физическата си подготовка“, каза Калейн.

Делегатите бяха приветствани от новия президент на МОК Кърсти Ковънтри, която подчерта силата на спортистите и ги увери, че техният глас, никога не се е чувал по-силно в МОК. Приветствие поднесе и президента на ЕОК Спирос Капралос.

# Боряна Калейн

