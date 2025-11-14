БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ресторантьорският бранш в Дупница е подготвен за въвеждането на еврото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

48 дни остават до официалното приемане на еврото у нас. Всички сектори в бизнеса се готвят за работата с новата валута.

"Специално ние сме напълно готови да приемем еврото. Не срещаме никакви трудности, тъй като персоналът ни е подготовен, програмата, с която работим, ни е обяснена и технологията за промяна от лева в евро ни е напълно ясна. Тоест в 12:00 часа вечерта на 31-и автоматично всичко ще премине от лева в евро", каза Слави Павлов, собственик на ресторант в града.

"Не, няма проблем. При нас минават чужденци, предимно от Гърция и Македония заради търговията в Дупница. Те са като цяло подготвени, те си плащат в евро. Имат лева, но масово си използват и карти, за да няма някаква разлика в обмена, така че абсолютно никаква трудност няма. Както Слави каза, подготвени сме с различни номинали на евро - банкноти и монети. Напълно сме готови.", коментира Емил Кастрев, собственик на заведение за бързо хранене в Дупница.

#ресторантьорски бизнес #приемане на еврото #Дупница

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото? Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото?
Чете се за: 01:35 мин.
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:45 мин.
Задържаните за заснемане на садистични видеа с животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Задържаните за заснемане на садистични видеа с животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 01:02 мин.
11-годишен открадна 115 лева от свои съученици 11-годишен открадна 115 лева от свои съученици
Чете се за: 00:50 мин.
Публикуват за обществено обсъждане актуализиран план за управление на Природен парк „Витоша“ Публикуват за обществено обсъждане актуализиран план за управление на Природен парк „Витоша“
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
В петък - мъгла, а след нея слънце В петък - мъгла, а след нея слънце
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Отбелязваме Световния ден за борба с диабета
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Би Би Си" отговори на заплахите на Тръмп: Медията се...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ