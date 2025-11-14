Ресторантьорският бранш в Дупница е подготвен за въвеждането на еврото

48 дни остават до официалното приемане на еврото у нас. Всички сектори в бизнеса се готвят за работата с новата валута.

"Специално ние сме напълно готови да приемем еврото. Не срещаме никакви трудности, тъй като персоналът ни е подготовен, програмата, с която работим, ни е обяснена и технологията за промяна от лева в евро ни е напълно ясна. Тоест в 12:00 часа вечерта на 31-и автоматично всичко ще премине от лева в евро", каза Слави Павлов, собственик на ресторант в града.

"Не, няма проблем. При нас минават чужденци, предимно от Гърция и Македония заради търговията в Дупница. Те са като цяло подготвени, те си плащат в евро. Имат лева, но масово си използват и карти, за да няма някаква разлика в обмена, така че абсолютно никаква трудност няма. Както Слави каза, подготвени сме с различни номинали на евро - банкноти и монети. Напълно сме готови.", коментира Емил Кастрев, собственик на заведение за бързо хранене в Дупница.