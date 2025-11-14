БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от Великотърновско

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Във великотърновското село Стрелец имат мисия - да запазят традициите и най-вече производството на маджун.

"Мисията ми е да възродим старите традиции, за да можем да го предадем и на идните поколения. Защото много от традициите и обичаите вече ги няма", това разказва Марияна Сергева.

Тя отдава времето и уменията си, за да предаде едно древно знание на младите от селото, а именно как се прави маджун.

"Много от хората нямат представа какво е маджун и си мислят, че е маджун за прозорци. Винаги се налага да обясняваме какво е маджун, защото при нас е маджун, на други места е петмез", обяснява Марияна.

Маджунът се произвежда от растение, известно с наименованието захарна метла. Спасявал е хората от селото в трудни времена.

"Засаждането на захарна метла в село Стрелец датира от XVIII век, това е бил естественият подсладител. През 90-те години, всеки знае по кое време беше това, тогава имаше дефицит на много неща и на захар. Моите родители бяха засадили нива със захарна метла, тогава видях какво представлява и опитах какво е маджун, тогава използвахме доста, аз съм си подслаждала кафето с него, защото захарта беше дефицитна. На много малко места в България вече се засажда захарна метла, семената на захарната метла са много скъпи, варират от 50 лв./кг нагоре. Много малко хора се занимават с това, защото е трудоемко и избягват. Всичко е на ръка - от засаждане до изваряване, няма механизирано освен изцеждането на захарен сироп".

Голямото предизвикателство днес е как да се запази това древно знание. За щастие доброволци има.

А вече шеста година се организира и празник на захарната метла, който се радва на все по-голям интерес.

"Чувала съм много - губиш си времето, но за мен не е губене на време, просто страст, щастие да върша това. На мен си ми е в кръвта, потомствен градинар съм, от прадядо ми, той е бил от тези, които са градинарствали в Унгария. Трябва да се продължава с тези мероприятия, за да може сегашните поколения да се запознават с такива неща, защото загубят ли се тези празници с тези демонстрации, младите ще загубят интерес", обяснява доброволката Стела Димитрова.

Именно с кулинарни празници във Великотърновско пазят традициите. Правят го не само в село Стрелец, но и на други места.

"Човешкият ресурс в малките населени места почти го няма вече, за това всяко дарение, било под формата на парични средства, било под формата на продукти, труд, е много ценно. Да отделиш от времето си е много по-ценно от това да отделиш от джоба си. Общността припознава всеки свой празник като нещо, с което да похвали населеното си място, да го популяризира, да получи признание отстрани", това разказва организаторът на празниците Анелия Димитрова - читалищен секретар на Народно читалище "Градина" в с. Върбица, Горна Оряховица.

Добрият пример се оказва заразителен. И хората все повече са готови, за да се помни и пази българския дух.

#производство на маджун #Добрите истории

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
1
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
2
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
4
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Общество

Потребителската кощница: Борсите не отчитат повишение за миналата седмица
Потребителската кощница: Борсите не отчитат повишение за миналата седмица
Кремен Георгиев: Чакаме решение как ще се изчислява сградната инсталация, сметките остават същите Кремен Георгиев: Чакаме решение как ще се изчислява сградната инсталация, сметките остават същите
Чете се за: 02:32 мин.
Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото? Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото?
Чете се за: 04:07 мин.
Отбелязваме Световния ден за борба с диабета Отбелязваме Световния ден за борба с диабета
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаните за заснемане на садистични видеа с животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Задържаните за заснемане на садистични видеа с животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 01:02 мин.
Започват коледните пости Започват коледните пости
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ