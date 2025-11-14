БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията

Джанан Дурал
Чете се за: 02:37 мин.
По света
казусът лукойл румъния букурещ готви закон национализация рафинерията
Румъния няма да иска дерогация и отсрочка на срока за влизане на санкциите срещу "Лукойл". Властите в Букурещ работят по закон, с който временно да поемат контрола върху "Петротел-Лукойл" в страната.

Според тях, няма причина да се прибързва с продажбата на рафинерията. Но ако държавата не поеме управлението ѝ, има голяма вероятност както за рязко покачване на цените на горивата, така и за недостиг.

Усилено търсене на търговско решение на казуса "Лукойл" в Румъния. Късно снощи премиерът Илие Боложан коментира, че ако не бъде намерен изход от задаващата се криза, страната ще бъде изправена пред сложен ребус. Боложан подчерта, че в момента приоритетно се търси вариант финансовите потоци да бъдат ясно разделени, тъй като много компании, включително "Ромгаз", която е 70% държавна собственост, си сътрудничат с "Лукойл".

"Лукойл-Румъния" е рафинерия, която притежава около 100 бензиностанции. Броят им не е от значение, а самата рафинерия, която в момента е затворена за поддръжка. Ако в дългосрочен план работата ѝ не бъде подновена, ще бъдем принудени да внасяме повече петрол. А това би било проблем. Не съществува риск друга руска компания да поеме контрола над рафинерията, законодателството ни не го позволява. Нищо не ни притиска да бързаме с продажбата, все пак имаме и друг вариант - румънската държава да поеме контрола за ограничен период от време", каза Никушор Дан, президент на Румъния.

Енергийният министър Богдан Иван подчерта, че Букурещ няма да иска отсрочка от наложения от Вашингтон срок - 21 ноември.

"Работим по необходимото законодателство, за да гарантираме както, че ще бъдат спазени санкциите на Съединените щати, така и че дейностите на рафинерията "Петротел" ще продължат и доставките за пазара няма да бъдат застрашени", коментира Богдан Иван, министър на енергетиката на Румъния.

Румънската "Петротел" има капацитет за рафиниране около 2.5 млн. тона годишно и снабдява около 40% от пазара на горива в страната. Засега покачването на цените е минимално - около 10 цента за месец.

#Никушор Дан #"Лукойл" #румъния

