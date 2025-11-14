Бюджетът вече е в парламента - защо отново скара депутатите?

Бюджетът вече е в парламента.

Във вторник трите план-сметки - на НЗОК, на ДОО и на държавата, влизат в ресорната комисия.

Амбицията на управляващите е до края на следващата седмица те да бъдат гласувани на първо четене в пленарната зала. А до 5 декември да бъдат окончателно приети.

Спор между вицепремиера Атанас Зафиров и депутати от "Възраждане" ляв ли е бюджетът за догодина вдигна градуса на напрежение в парламента.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка за успокояване на страстите.

Управляващите определиха план-сметката като реалистична в рамките на възможното. От опозицията видяха опасност от румънския сценарий.

"Милиард и 100 повече ще получат българските пенсионери следващата година, милиард повече ще получат българските лекари, милиарди ще влязат в системите за заплати на хората. В предизборната кампания ние говорихме за повишаване на доходите и това сме защитили", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Едрият бизнес, които определиха бюджета като най-левия през последните близо 25 години, това не е мечтаният бюджет на лява България и аз си давам ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме, няма как да бъдат изпълнени в рамките на този бюджет. Това е реалистичен бюджет, бюджет в рамките на възможното", коментира вицепремиерът Атанас Зафиров.