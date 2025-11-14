Бюджетът вече е в парламента - защо отново скара депутатите?

Амбицията на управляващите е до края на следващата седмица те да бъдат гласувани на първо четене в пленарната зала, а до 5 декември да бъдат окончателно приети
Бюджетът вече е в парламента.
Във вторник трите план-сметки - на НЗОК, на ДОО и на държавата, влизат в ресорната комисия.
Амбицията на управляващите е до края на следващата седмица те да бъдат гласувани на първо четене в пленарната зала. А до 5 декември да бъдат окончателно приети.
Спор между вицепремиера Атанас Зафиров и депутати от "Възраждане" ляв ли е бюджетът за догодина вдигна градуса на напрежение в парламента.
Председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка за успокояване на страстите.
Управляващите определиха план-сметката като реалистична в рамките на възможното. От опозицията видяха опасност от румънския сценарий.
"Милиард и 100 повече ще получат българските пенсионери следващата година, милиард повече ще получат българските лекари, милиарди ще влязат в системите за заплати на хората. В предизборната кампания ние говорихме за повишаване на доходите и това сме защитили", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Едрият бизнес, които определиха бюджета като най-левия през последните близо 25 години, това не е мечтаният бюджет на лява България и аз си давам ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме, няма как да бъдат изпълнени в рамките на този бюджет. Това е реалистичен бюджет, бюджет в рамките на възможното", коментира вицепремиерът Атанас Зафиров.
"Запазено е най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест за последните 20 години, а обещаваха да не вдигат данъците - излъгаха. Това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието, ще ни върне години назад. Този бюджет е изключителен риск. Вместо да го преразгледат тръгнаха на открита война с бизнеса", каза още Мартин Димитров, ПП-ДБ.