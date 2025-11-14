Габриел Вълков: Бюджет 2026 е най-левият от последните години

Габриел Вълков, депутат от "БСП - Обединена левица", коментира бюджетът на държавата за 2026 г.

"Бюджет 2026 е най-левият от последните години. Щом Кирил Домусчиев скача по този бюджет, значи по някакъв начин сме бръкнали в джобовете на милиардерите. Това значи, че сме си свършили работата. В момента едрият бизнес и корпорациите в България ще могат да платят по-голям данък, отколкото са плащали до момента. И така държавата ги задължава през новия бюджет. Това не е лошо. Защото това означава, че ще се генерират повече пари в бюджета, които ще се използват за различни цели, например парите за майчинство".

Вълков заяви, че максималният осигурителен доход се покачва.

"Не сме срещу среднаат класа. Максималният осигурителен доход се покачва на 4600 лева. Това означава, че хората, които получават над максималната работна заплата, ще плащат по-високи данъци. Това не е мярката, която БСП искаше. Това, което ние предлагахме, е да има прогресивен данък - колкото повече пари изкарваш, толкова повече пари да плащаш".

Габриел Вълков обясни, че от "БСП - Обединена левица" предлагат да има плавно съкращаване на администрацията.

"Аз съм съгласен, че държавната администрация трябва да се оптимизира. Плавно, постепенно тя трябва да бъде намалена за сметка на дигитализацията, в която живеем в момента. Защото става всичко все по-електронно, все повече през интернет можеш да си подадеш всякакви бланки. Нови поколения идват, които боравят все повече с компютри, с интернет. Прави се постепенно, въпросът е, че това изисква и политическа воля от всички страни. Нашата теза е, че ние трябва плавно с по 5% на година да съкращаваме държавната администрация. Тя се пенсионира, т.е. идеята е тези, които се пенсионират, просто да не назначаваме нови на техните места и това лека-полека ще я съкрати. За 5 години това са 20%".

Вижте целия разговор тук