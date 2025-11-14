БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Габриел Вълков: Бюджет 2026 е най-левият от последните години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Габриел Вълков: Бюджет 2026 е най-левият от последните години
Слушай новината

Габриел Вълков, депутат от "БСП - Обединена левица", коментира бюджетът на държавата за 2026 г.

"Бюджет 2026 е най-левият от последните години. Щом Кирил Домусчиев скача по този бюджет, значи по някакъв начин сме бръкнали в джобовете на милиардерите. Това значи, че сме си свършили работата. В момента едрият бизнес и корпорациите в България ще могат да платят по-голям данък, отколкото са плащали до момента. И така държавата ги задължава през новия бюджет. Това не е лошо. Защото това означава, че ще се генерират повече пари в бюджета, които ще се използват за различни цели, например парите за майчинство".

Вълков заяви, че максималният осигурителен доход се покачва.

"Не сме срещу среднаат класа. Максималният осигурителен доход се покачва на 4600 лева. Това означава, че хората, които получават над максималната работна заплата, ще плащат по-високи данъци. Това не е мярката, която БСП искаше. Това, което ние предлагахме, е да има прогресивен данък - колкото повече пари изкарваш, толкова повече пари да плащаш".

Габриел Вълков обясни, че от "БСП - Обединена левица" предлагат да има плавно съкращаване на администрацията.

"Аз съм съгласен, че държавната администрация трябва да се оптимизира. Плавно, постепенно тя трябва да бъде намалена за сметка на дигитализацията, в която живеем в момента. Защото става всичко все по-електронно, все повече през интернет можеш да си подадеш всякакви бланки. Нови поколения идват, които боравят все повече с компютри, с интернет. Прави се постепенно, въпросът е, че това изисква и политическа воля от всички страни. Нашата теза е, че ние трябва плавно с по 5% на година да съкращаваме държавната администрация. Тя се пенсионира, т.е. идеята е тези, които се пенсионират, просто да не назначаваме нови на техните места и това лека-полека ще я съкрати. За 5 години това са 20%".

Вижте целия разговор тук

#Габриел Вълков #"БСП - Обединена левица" #бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
5
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
6
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Политика

Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Внесоха проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 година в НС Внесоха проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 година в НС
Чете се за: 00:15 мин.
Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г. Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.
Чете се за: 03:17 мин.
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г. Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев посрещна външния министър на Унгария Петер Сиярто Президентът Румен Радев посрещна външния министър на Унгария Петер Сиярто
Чете се за: 01:27 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Кремен Георгиев: Чакаме решение как ще се изчислява сградната...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Би Би Си" отговори на заплахите на Тръмп: Медията се...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ