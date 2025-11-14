Потребителската кошница: Борсите не отчитат повишение за миналата седмица

Задържане на цените на 21 продукта от малката потребителска кошница на месечна база отчитат от КНСБ.

Има нарастване на цената на зеленчуците - краставиците и доматите поскъпват. По-значителен ръст се регистрира при цената на свинско месо. Спад спрямо септември има при сезонните плодове - ябълките и лимоните поевтиняват. Промяната на цените на останалите хранителни продукти е под 1%.

При 10 от 17 наблюдавани продукта се поддържат по-ниски цени в малките търговски обекти в сравнение с големите вериги. Цената на киселото мляко, например, нараства в големите магазини с 1,6% и намалява в малките с около 1%. При цените на едро също има спад с малко над 1%.

При цените на едро и дребно отново има драстични отклонения. Надценката на някои продукти при търговия на дребно е между 20 и 74%. При ориза, прясното мляко, сиренето, яйцата, картофите, ябълките и бобът надценката е с над 50 на сто.