Потребителската кошница: Борсите не отчитат повишение за миналата седмица

При цените на едро и дребно отново има драстични отклонения
Задържане на цените на 21 продукта от малката потребителска кошница на месечна база отчитат от КНСБ.
Има нарастване на цената на зеленчуците - краставиците и доматите поскъпват. По-значителен ръст се регистрира при цената на свинско месо. Спад спрямо септември има при сезонните плодове - ябълките и лимоните поевтиняват. Промяната на цените на останалите хранителни продукти е под 1%.
При 10 от 17 наблюдавани продукта се поддържат по-ниски цени в малките търговски обекти в сравнение с големите вериги. Цената на киселото мляко, например, нараства в големите магазини с 1,6% и намалява в малките с около 1%. При цените на едро също има спад с малко над 1%.
При цените на едро и дребно отново има драстични отклонения. Надценката на някои продукти при търговия на дребно е между 20 и 74%. При ориза, прясното мляко, сиренето, яйцата, картофите, ябълките и бобът надценката е с над 50 на сто.
"Традиционно виждате има 7-8 стоки от МПК, които разликата е над 50%, някои са над 70%. Продължава тази тенденция от юни месец до сега. Т.е. ние продължаваме да плащаме нещо, което според нас не е пазарно обосновано и не виждаме причина да се плащат тези цени и ако има достатъчно основание се надяваме регулатора да наложи необходимите санкции с оглед възстановяването на пазарната справдедливост, да я нарека така", каза Пламен Димитров, президент на КНСБ.