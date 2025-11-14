БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Потребителската кошница: Борсите не отчитат повишение за миналата седмица

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

При цените на едро и дребно отново има драстични отклонения

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Задържане на цените на 21 продукта от малката потребителска кошница на месечна база отчитат от КНСБ.

Има нарастване на цената на зеленчуците - краставиците и доматите поскъпват. По-значителен ръст се регистрира при цената на свинско месо. Спад спрямо септември има при сезонните плодове - ябълките и лимоните поевтиняват. Промяната на цените на останалите хранителни продукти е под 1%.

При 10 от 17 наблюдавани продукта се поддържат по-ниски цени в малките търговски обекти в сравнение с големите вериги. Цената на киселото мляко, например, нараства в големите магазини с 1,6% и намалява в малките с около 1%. При цените на едро също има спад с малко над 1%.

При цените на едро и дребно отново има драстични отклонения. Надценката на някои продукти при търговия на дребно е между 20 и 74%. При ориза, прясното мляко, сиренето, яйцата, картофите, ябълките и бобът надценката е с над 50 на сто.

"Традиционно виждате има 7-8 стоки от МПК, които разликата е над 50%, някои са над 70%. Продължава тази тенденция от юни месец до сега. Т.е. ние продължаваме да плащаме нещо, което според нас не е пазарно обосновано и не виждаме причина да се плащат тези цени и ако има достатъчно основание се надяваме регулатора да наложи необходимите санкции с оглед възстановяването на пазарната справдедливост, да я нарека така", каза Пламен Димитров, президент на КНСБ.

#потребителска кошница #цени на хранителни продукти #КНСБ

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
1
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
2
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
4
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Общество

ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от Великотърновско
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от Великотърновско
Кремен Георгиев: Чакаме решение как ще се изчислява сградната инсталация, сметките остават същите Кремен Георгиев: Чакаме решение как ще се изчислява сградната инсталация, сметките остават същите
Чете се за: 02:32 мин.
Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото? Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото?
Чете се за: 04:07 мин.
Отбелязваме Световния ден за борба с диабета Отбелязваме Световния ден за борба с диабета
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаните за заснемане на садистични видеа с животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Задържаните за заснемане на садистични видеа с животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 01:02 мин.
Започват коледните пости Започват коледните пости
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на "Лукойл"
Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ