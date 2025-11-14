Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени

Вълна от недоволство, след като вчера Столичният общински съвет прие реформата в паркирането в София.

С нея цената за платените зони се увеличава двойно.

Увеличава се и обхватът на зелената зона.

Промените влизат в сила от 5 януари.

От местния парламент заявиха, че парите ще бъдат вложени в инвестиции за паркинги и ремонти на улици в кварталите от зоните.

Димитър Петров, общински съветник от ПП-ДБ: "С реформата се предвижда да има приход от близо 100 млн. лева, т.е. 60 млн. повече. Това, което гласувахме вчера, е програма, с която да бъдат ясно определени инфраструктурните проекти, в които голяма част от новите приходи да бъдат изхарчени".

Иван Виделов, общински съветник от БСП: "Явно колегите прецениха, че това е най-удачният момент всичките обещания, които бяха поети, че българите няма да усетят превалутирането в евро, че няма да е едно към едно, всичкото това стана абсолютно наобратно. И както виждаме явно на колегите им беше трудно да сметнат 2 лева, 1 евро и точно колко стотинки ще дойдат. И решиха направо да го обърнат 2 лева на 2 евро. И това е един абсолютен рекет, който правим".

Ето и какво споделят част от жителите на столицата.

"Прекалено са високи за българското положение, за заплатите, за финансовите възможности. През последните години местата са малко, а цените се увеличават". "Ами не е много хубаво, тези пари къде отиват всъщност от зоните. Ако отиват за ремонт на улици в кварталите със зони е добре, но предполагам, че няма да отидат за това". "Аз съм студент и имам колеги, които живеят в Перник - идват с кола и със сигурност не е от най-приятните неща".

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов.



