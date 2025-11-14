Жена и двама мъже са задържани за отвличане на 21-годишна жена в Свиленград

Жена и двама мъже са задържани за отвличане на 21- годишно момиче в Свиленград. Тежкото криминално престъпление и извършено рано тази сутрин, сигнал на 112 подал приятел на отвлечената.

Задържаните, мъже на 27 и 40 години и 44-годишна жена, са криминално проявени и осъждани. С криминална регистрация за наркотици е жертвата, която не е осъждана. Основната версия за престъплението е личен мотив.

Жената е отвличана пред хотел в Свиленград, сигналът е подаден в 3.20 чана на 112,. Създадена е група за работа по случая, проведена е специализира полицейска операция във връзка с разкриване на тежка умишлено престъпление.

Момичето, заедно с похитителите, са открити в къща в близкото село Мустрак, съобщи директорът на ОД на МВР- Хасково ст. комисар Мирослав Христов.

Тримата са задържани за 72 часа. Двама от задържани са заплашени със затвор от 10 до 20 г., както и конфискация на имуществото, съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.