Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите

Бюджетът вече е в парламента. Във вторник трите план-сметки - на НЗОК, на Държавното обществено осигуряване и на държавата, влизат в ресорната комисия. Амбицията на управляващите е до края на следващата седмица, те да бъдат гласувани на първо четене в пленарната зала. А до 5 декември да бъдат окончателно приети.

Спор между вицепремиера Атанас Зафиров и депутати от "Възраждане" ляв ли е бюджетът за догодина, вдигна градуса на напрежение в пленарната зала по време на блицконтрола. От опозиционната партия обвиниха министрите от БСП, че обещанията им да са гарант за социалната политика на правителството са се провалили.

Георги Георгиев, ПГ на "Възраждане": "Вдигат се осигуровките на българските граждани с над 10%, с над 10% невиждан ръст от десетилетия и вие не защитавате българските граждани по никакъв начин в тази посока. От това по-голямо предателство за социална политика аз не съм виждал в последните десетилетия."

Зафиров контрира да не се спекулира с числата и отбеляза, че социалните осигуровки се вдигат с 2%.

Атанас Зафиров, вицепремиер: "На вашия въпрос отговориха едрите индустриалци, едрият бизнес, които определиха бюджета като най-левия за последните 25 години. Това разбира се не е мечтаният бюджет на лява България и аз си давам ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме пред българските избиратели няма как да бъдат изпълнени в рамките на този бюджет. Това е реалистичен бюджет, бюджет в рамките на възможното."

И подробно изброи социалните политики в бюджета. Цончо Ганев се намеси в спора с обидни квалификации, което провокира шумна реакция от БСП. "Възраждане" отвърнаха с викове "оставка". Председателят на парламента Рая Назарян даде почивка за успокояване на страстите. След 15 минути работата продължи в по-спокоен тон. В кулоарите от "Демократична България" отново алармираха, че проектобюджетът крие опасност от повторение на румънския сценарий у нас.

Мартин Димитров, ПГ на ПП-ДБ: "Запазено е най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест за последните 20 години, а обещаваха да не вдигат данъците - излъгаха. Това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието , ще ни върне години назад. Този бюджет е изключителен риск. Вместо да го преразгледат, тръгнаха на открита война с бизнеса."

А лидерът на ГЕРБ посочи заделените средства за повишаване на доходите на хората.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ: "Милиард и 100 повече ще получат българските пенсионери следващата година, милиард близо българските лекари ще получат повече, милиарди ще влязат в системите за заплати на хората. Светът е такъв, че сектор "Сигурност", сектор "Отбрана" и най-основният приоритет ГЕРБ - образованието сектор, ние сме ги защитили. Да, може би за някои сектори е по-малко увеличението, но един бюджет не може да покрие всичко."

Борисов заяви, че единствено той е ограничавал бонусите на държавните служители и е съгласен да се проведе обществен дебат по тази тема.



