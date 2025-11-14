Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия

В категорията млад журналист до 35 години бяха наградени кореспондентът на БНТ в Бургас Давид Сукнаров и репортерът на предаването "Култура.БГ" Даниела Лалова
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти.
За цялостен принос в съвременната българска журналистика беше отличен Любомир Пеевски от БНР, който получи голямата награда на името на Йосиф Хербст.
Четири отличия получи Българската национална телевизия.
Наградата за графичен дизайн и операторско майсторство получи Стоян Атанасов от регионалния център на БНТ в Пловдив.
Отличен беше и регионалният център в Благоевград за отразяването на събитията в Кочани и по повод 50-годишния юбилей на телевизионния център.
"Зад тази награда стоят десетки телевизионери, които са създали телевизионния център, които са го развили и които са ни го завещали", заяви Добрина Грачанлиева, ръководител на РТВЦ - Благоевград.
"БНТ е една много добра школа, където младите журналисти могат да се научат не само да правят новини, но и на отговорност и уважение към зрителите", коментира Давид Сукнаров, кореспондент на БНТ в Бургас.
"Аз се надявам нашият малък оазис и малък космос, който е "Култура.БГ" да се разраства през такива отличия", допълни Даниела Лалова, репортер в предаването на БНТ "Култура.БГ".
"Наградата тя е години труд,телевизията е колектив", каза още Стоян Атанасов, РТВЦ - Пловдив.