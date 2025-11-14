Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия

Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти.

За цялостен принос в съвременната българска журналистика беше отличен Любомир Пеевски от БНР, който получи голямата награда на името на Йосиф Хербст.

Четири отличия получи Българската национална телевизия.



В категорията млад журналист до 35 години бяха наградени кореспондентът на БНТ в Бургас Давид Сукнаров и репортерът на предаването "Култура.БГ" Даниела Лалова.

Наградата за графичен дизайн и операторско майсторство получи Стоян Атанасов от регионалния център на БНТ в Пловдив.

Отличен беше и регионалният център в Благоевград за отразяването на събитията в Кочани и по повод 50-годишния юбилей на телевизионния център.