Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов

Премиерът Росен Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов. Годишното държавно отличие се връчва за неговия изключителен принос в развитието на националната културна идентичност и духовни ценности.

Виртуозен музикант, композитор, преподавател, аранжор. Христо Йоцов е сред двигателите на родната джаз сцена. Още с легендарната "Акустична версия" приема ролята на посланик на българската музика.

Представя страната на престижни международни фестивали, има над 30 издадени албума. От години предава музикалното майсторство на студентите в Музикалната академия.

Наградата "Св. Паисий Хилендарски" е учредена през 2000 г. и се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.

Снимки: БТА