ИЗВЕСТИЯ

Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов
Снимка: БТА
Премиерът Росен Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов. Годишното държавно отличие се връчва за неговия изключителен принос в развитието на националната културна идентичност и духовни ценности.

Виртуозен музикант, композитор, преподавател, аранжор. Христо Йоцов е сред двигателите на родната джаз сцена. Още с легендарната "Акустична версия" приема ролята на посланик на българската музика.

Представя страната на престижни международни фестивали, има над 30 издадени албума. От години предава музикалното майсторство на студентите в Музикалната академия.

Наградата "Св. Паисий Хилендарски" е учредена през 2000 г. и се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.

Снимки: БТА

#държавна награда # проф. Христо Йоцов #премиерът Росен Желязков

