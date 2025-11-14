Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества

Великобритания издаде специален лиценз, който ще позволи на бизнеса да продължи да работи с двете български дъщерни дружества на "Лукойл" въпреки санкциите, наложени на руската петролна компания.



Решението на британската Служба за прилагане на финансови санкции ще позволи плащанията към и от българските дружества да продължат до февруари.

Фирмите и банките ще могат да извършват транзакции с "Лукойл България ЕООД" и "Лукойл Нефтохим Бургас АД", както и с техни дъщерни дружества.

Ще могат и да сключват нови договори с тях.

През октомври Великобритания издаде подобен специален лиценз на 2 германски компании, свързани с "Роснефт", тъй като те са под германски държавен контрол.