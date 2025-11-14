БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Фирмите и банките ще могат да извършват транзакции с "Лукойл България ЕООД" и "Лукойл Нефтохим Бургас АД"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Великобритания издаде специален лиценз, който ще позволи на бизнеса да продължи да работи с двете български дъщерни дружества на "Лукойл" въпреки санкциите, наложени на руската петролна компания.

Решението на британската Служба за прилагане на финансови санкции ще позволи плащанията към и от българските дружества да продължат до февруари.

Фирмите и банките ще могат да извършват транзакции с "Лукойл България ЕООД" и "Лукойл Нефтохим Бургас АД", както и с техни дъщерни дружества.

Ще могат и да сключват нови договори с тях.

През октомври Великобритания издаде подобен специален лиценз на 2 германски компании, свързани с "Роснефт", тъй като те са под германски държавен контрол.

#дружества #"Лукойл" #лиценз #Великобритания #банки

Последвайте ни

ТОП 24

Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно общество от спортисти
1
Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
2
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
3
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
4
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
5
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет
6
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения
Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения
Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III
Чете се за: 01:20 мин.
Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне четирима са убити Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне четирима са убити
Чете се за: 02:25 мин.
Групата за мониторинг на демокрацията в ЕП кани на изслушване Георги Георгиев, Мариан Бачев и Антон Славчев Групата за мониторинг на демокрацията в ЕП кани на изслушване Георги Георгиев, Мариан Бачев и Антон Славчев
Чете се за: 02:15 мин.
Германия с нова доброволна военна служба Германия с нова доброволна военна служба
Чете се за: 00:50 мин.
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ