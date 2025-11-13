БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:37 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверяват хосписа край Поморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Проверяват хосписа край Поморие
Слушай новината

Регионалната здравна инспекция в Бургас извършва проверка в хосписа край Поморие. Това потвърди за БНТ заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова. На място се следи дали обектът изпълнява дадените предписания и дали се спазват хигиенните изисквания. Проверяват се още условията за хранене и грижите, които се полагат за настанените пациенти. Резултатите от проверката се очакват в петък.

Припомняме, че в сряда беше организиран протест пред сградата на РЗИ-Бургас от бивши служители на хосписа в Черноморец, които разказаха за груби нарушения в грижата за възрастните хора, които са настанени там.

#Поморие #нарушения #хоспис

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
2
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
3
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
4
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
5
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
6
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

В помощ на възрастните хора в Кюстендилско: Ученици разработиха брошури за въвеждане на еврото
В помощ на възрастните хора в Кюстендилско: Ученици разработиха брошури за въвеждане на еврото
Задържаха 52-годишен шофьор с 3,29 промила край Бургас Задържаха 52-годишен шофьор с 3,29 промила край Бургас
Чете се за: 00:35 мин.
След санкциите срещу "Лукойл" - какви са очакванията на търговците на горива? След санкциите срещу "Лукойл" - какви са очакванията на търговците на горива?
Чете се за: 01:35 мин.
Действащ кмет ли е Благомир Коцев? Действащ кмет ли е Благомир Коцев?
Чете се за: 02:52 мин.
Антични монети открити в частен дом - как и от къде е събирана колекцията? Антични монети открити в частен дом - как и от къде е събирана колекцията?
Чете се за: 00:30 мин.
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ