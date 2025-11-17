БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
80% от туристическите маршрути в планините у нас остават в лошо състояние, какви са съветите на ПСС?
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Над 80% от туристическите маршрути в планините у нас остават в лошо състояние. Заради огромната територия, която обхващат, обнодновяването им отнема време.

Каква до момента е обезопасената дължина на пътеките и как този проблем оказва влияние на планинските преходи?

Над 30 000 км е цялата туристическа мрежа в страната, но едва 5000 км от нея е изцяло обновена. Това показват данните на Българския туристически съюз.

Георги Ботев, парамедик и планински спасител в ПСС - Благоевград: "Обикновено проблемите с маркировката стават често част и от нашите проблеми. Всяка година провеждаме по няколко спасителни операции за извеждане на хора от трудна ситуация, попаднали в бедствено положение поради липса на маркировка или некачествена такава. А в планините започна след намаляване на пашуващите животни, доста избуява нова растителност, нови клекове. Дивите животни променят често действащи пътеки. Те създават нови, обикновено водещи до дерета с водоизточници, защото това са техните нужди, на животните. Често се объркват туристите и тръгват по такива пътеки. Те попадат в труднодостъпни терени, където няма и връзка с мобилните оператори. Когато използват навигационни устройства, свързани с мрежата, с интернет, когато изгубят обхват на оператора, обикновено нямат вече интернет, изчезва им и навигацията, и картата и попадат в бедствено положение. Вече започва да се стъмва по-рано, трябва да се носят и осветителни тела. В нашия район вече имаме тази година две акции, проведени за помагане на изгубени туристи."

Планинският спасител посочи особено опасните райони в Рила

"Най-опасните са ни районът над Рилски манастир - Дългият рид и района на връх Равнец над Карталска поляна, където липсва маркировка между горна лифтова станция Е4, което е много посещаван маршрут и много важен. През зимата стълбовата маркировка е доста зле, вече падна сняг. Коловете са изпочупени, липсват табели, доста трудно става ориентирането и препоръчваме на туристите, които се движат през зимата да бъдат много внимателни, добре оборудвани. Желателно е да си наемат планински водачи, които освен, че ще помогнат в ориентацията им, ще им разкажат доста за върховете, за района, доста интересна информация."

Георги Ботев даде основни съвети на желаещите да направят планински преход през зимата.

"Да се информира се за маршрута, който желае да мине. Желателно е да се тръгва по-рано през зимата, за да има повече време, ако се случват някакви непредвидени обстоятелства, разваляне на времето или ако придвижването е затруднено поради снежни условия или заледени пътеки. Колкото се може по-рано да се тръгва, екипировката трябва да бъде зимна, да се използват добри навигационни уреди, които имат задължително резервни батерии. Често се използват обикновените телефони, но в планината, когато губят обхват, батерията им се разходва доста по-бързо и в един момент се оказва, че човекът освен, че няма навигация, няма и възможност да се обади, за да съобщи, че има проблем. Така че винаги трябва да имаме резервна батерия или резервен телефон, който да служи само за комуникация."

Вижте прякото включване на Али Мисанков от Рила планина край Благоевград.

