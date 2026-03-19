С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
ЗАПАЗЕНИ

Осем случая на морбили са регистрирани в страната, заболелите са от 5 месеца до 7 години

варна готовност извънредна имунизация морбили заради епидемията румъния
Осем случая на морбили са потвърдени в страната. Те са регистрирани на територията на община Бяла Слатина, област Враца, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Заболелите са деца на възраст от 5 месеца до 7 години и са настанени в лечебно заведение. С данни за проведена имунизация срещу морбили е само едно от децата.

Към настоящия момент се издирват контактните лица, други заболели и се предприемат противоепидемични мерки.

От здравното министерство е разпоредено провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.

В кампанията ще се включат общопрактикуващите лекари, мобилни кабинети на Регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, медицински специалисти от общински лечебни заведения. В издирването на неваксинирани деца съдействие ще бъде потърсено от областните и общински структури, както и етнически и религиозни лидери.

Родителите на деца, които не са ваксинирани за възрастта си, трябва в кратки срокове да посетят общопрактикуващия им лекар за поставяне на една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, допълват от ведомството.

От началото на годината в страната е регистриран още един случай на морбили в област Пазарджик. Той е при дете, пристигнало от Великобритания. За 2025 г. са съобщени 2 случая, а през 2024 г. те са били общо 27.

От министерството на здравеопазването припомнят, че морбили е ваксинопредотвратимо заболяване, срещу което имунизацията в България е задължителна. Тя се провежда на 13-месечна възраст и през 12-та година от живота на децата.

По предварителни данни, имунизационният обхват срещу морбили през 2025 г. отчита съществен спад, като са регистрирани едни от най-ниските стойности за последните 10 години. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12 г. – 82%. За сравнение през 2024 г. обхватът е съответно 94% и 90%.

