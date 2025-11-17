Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа

Очаква се Съветът за сигурност на ООН да гласува американския проект на резолюция в подкрепа на мирния план на президента Доналд Тръмп за Ивицата Газа.

Проекторезолюцията беше променяна няколко пъти. Последният вариант приветства създаването на "мирен съвет“ - преходен управляващ орган за Газа, председателстван от американския президент Доналд Тръмп с мандат до края на 2027 година. Текстът ще упълномощи държавите членки да създадат и Международни стабилизиращи сили, които да осигурят защитата на Газа.

За разлика от предишни варианти, последният споменава възможността за създаването на палестинска държава - текст, който израелският премиер Бенямин Нетаняху лобира до последно да отпадне.