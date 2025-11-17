Шанс за живот: ВМА стана единствената болница у нас, в която се извършват два вида органни трансплантации - чернодробни и бъбречни

Във Военномедицинска академия бяха извършени първите в историята на болницата бъбречни трансплантации, съобщиха от лечебното заведение. Реципиентите са 21-годишен мъж и 42-годишна жена. Така ВМА става единствената болница в България, в която се извършват два вида органни трансплантации - чернодробни и бъбречни.

До този момент бъбречни трансплантации се извършваха в болница "Лозенец" и Александровска болница. Вече и ВМА може да се похвали с тези сложни оперативни интервенции.

Проф. д-р Илия Салтиров, началник на Клиниката по урология - ВМА: "Изпълнителна агенция по медицински одит, която всъщност е координиращия орган на тази дейност, се обади в ранния следобяд в среда миналата седмица, около 14.00 часа и ни уведоми, че има донорска ситуация в "Унихоспитал" в град Панагюрище и ни попита дали сме готови. Ние сме готови от доста време. Всъщност, нашата подготовка за тази ситуация продължава вече близо 3 години. Екипите преминаха всички необходими сертификации, обучения, курсове и чакахме кога Изпълнителна агенция по медицински одит ще се обърне към нашия център, за да ни предостави тази възможност и това стана миналата седмица. Отговорихме, разбира се, положително. Трябваше ни около час да се организираме и заедно с колегите от жлъчно-чернодробна хирургия, които бяха другия експлантационен екип за черния дроб, в 15.30 ч. линейките с екипите заминаха за Панагюрище. Колегите бяха кондиционирали добре донора. Доктор Лещански, който е координатор за болницата, беше свършил прекрасна, огромна работа. Колегите, които експлантираха, така споделиха изключително добри отзиви за организацията, за условията, така че те бяха свършили много бързо и ефективно своята работа по експлантация. И в около 22.00 и 22.3 същата вечер екипите бяха вече обратно тук, в болницата."

Професор Салтиров благодари на семейството на донора за благородния жест.

"Искам да изкажа своите съболезнования и да благодаря за това, че те всъщност със своето благородно решение дадоха шанс за живот и за по-добро здравословно състояние на нашите рецепиенти. През нощта нашата дейност беше в подготовка на предложените рецепиенти, които бяха изпратени. Те започнаха да пристигат някъде около 23.00-24.00 часа в болницата. Докато ние чакахме имунологичните изследвания от имунологична лаборатория в Александровска болница, трябваше да направим всички необходими изследвания на всички 7 пациенти, които бяха извикани. Направихме компютърни томографии, всички бяха диализирани, защото ние не знаехме кой ще бъде най-подходящият за трансплантация. Тоест, нощта премина в подготовка и изследване на тези пациенти. В 6.30 ч. сутринта в четвъртък имахме вече резултатите от имунологията и тогава вече се състоя брифинга. Тоест, имахме един доста голям екип, който трябваше да обобщи данните, които получихме за тези пациенти и да вземеме най-трудното решение за тези пациенти, кои двама от тях са най-подходящи за трансплантация. Така че, това ни отне около час, час и половина и в 8.30 ч. първият пациент беше свален в операционната и оттам нататък започна същинската дейност по осъществянето на трансплантациите. Двете операции продължиха до ранния следобяд на четвъртък."

Доц. Светозар Марангозов, Клиника по съдова хирургия - ВМА: "Пациентите, които са включени в листата на чакащи, от различно време очакват своята ситуация. Реципиентите са мъж и жена. Мъжът чака от няколко месеца, от много скоро и имаше своят късмет. Буквално след три месеца от включването му в листа за чакащи да получи шанса за своята ситуация донорска, която успяхме да осъществим миналата седмица. Така че, различно е времето. Въпросът е кога ще се появи най-подходящият донор за него."

