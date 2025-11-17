Доставчиците на ток предупреждават: Опасни селфита и по електрическите стълбове

Оказва се, че е много модерно да се правят селфита и от електрически стълбове. Затова от доставчика на ток в Западна България започват кампания.

Целта й е да запознае младите и техните родители с опасностите. Зад кампанията застават държавни институции, БДЖ и Национална компания "Железопътна инфраструктура", както и останалите доставчици на ток.

Въпреки че от най-ранна възраст родителите учат децата си, че е опасно да бъркат в контакти и да пипат оголени жици, се оказва, че повечето забравят всъщност колко опасно е електричеството, а катеренето по стълбове или влакове съвсем не е безопасно.

"Все повече млади хора изпитват някакъв стремеж и следвайки някакви предизвикателства в социалните мрежи експериментират с опасно поведение с цел постигане на по-голяма популярност, набиране на повече последователи или някаква друга цел", каза Десислава Бориславова, ръководител "Корпоративни комуникации и маркетинг" в Електрохолд . "Имаше ситуация с едно момче, което се беше покатерило на електрически стълб, за да си направи селфи, след което то се размина едва с това да загине. получи доста тежки изгарания, което е доста лош развой на събитията", коментира Василена Макреева, инфлуенсър и продуцент.

Изгаряния се получават и ако човек не докосне електрическите жици. Самото изкачване на стълба вече е крачка към токов удар.

"Всъщност не е толкова интересно, а по-скоро е изключително рисково това нещо. Да са наясно всички, че не е нужно да докоснеш проводника, за да попаднеш под напрежение. Напротив, когато се качваш на 20 киловолта, едно разстояние от 20 см е напълно достатъчно", обясни Радослав Цветков, изп. директор на ЕРМ Запад.

При по-високо напрежение, разстоянието се увеличава и човек дори на метър може да бъде ударен от ток. Самият Цветков е четвърто поколение енергетик и е попадал под напрежение, въпреки че е професионалист.

"Не е като да караш скейборд и да паднеш, съвсем различно е и е много болезнено", каза Радослав Цветков.

Освен това раните от изгаряния се лекуват дълго време и почти винаги остават не само белези, но може да има и увреждания на организма.

"Съветът ми е младите да бъдат критични към това, което гледат, защото ние като създатели на съдържание можем сами да си налагаме автоцензура на неща, които не са окей да бъдат публикувани в социални мрежи, но има други хора, които създават трендове, които все пак са опасни и затова младите трябва да бъдат критични. Като една от основните платформи за стрийт интервюта, даваме пример и на млади и на големи, с това което показваме, именно затова заставаме зад тази кауза и кампания, която в случая е животът струва повече от лайковете", коментира Петър Цанов, инфлуенсър и продуцент.

Инфлуенсърите обаче са против ограниченията на социалните мрежи за подрастващи. Обясняват, че могат по-лесно да бъдат заблудени, ако нямат достъп до съдържанието там.

"Много е важно дали става въпрос за деца или вече за тийнеджъри, които така или иначе те ще навлязат. Ти ако забраняваш твърде много на детето си, то ще отиде в училище, някоя приятелка ще му покаже и не знаеш дали ще му покаже добрия пример или ще му покаже по-лошия", заяви Василена Макреева. "Призовавам всички хора, инфлуенсъри, родители да се заслушат в това, което ние имаме да им кажем, и да помогнем да запазим нашите деца", каза Десислава Бориславова.

От доставчикът на ток разчитат да привлекат обществения интерес към темата, която може да струва живота на децата.