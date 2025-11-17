Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скоростта на вятъра е около 122 км/ч

Силен вятър в София доведе до пренасочване на полети към различни точки в страната тази вечер.

След 17:10 ч. е започнало пренасочване на полети от летище 'Васил Левски" поради усложнени метеорологични условия. Засегнатите полети са общо 6 - три пренасочени и три анулирани полета, става ясно от сайта на летище "Васил Левски".

Първият полет е пренасочен към Солун, той е от Малта. Към Варна е пренасочен 1 полет.

4 са анулираните излитащи полети.

Причината за пренасочването е силен вятър във височина, като най-сериозни са поривите между 17:00 и 18:00 ч. На около 1000–1500 м надморска височина са регистрирани много силни ветрове, които възпрепятстват нормалния процес на кацане.

Скоростта на вятъра е около 122 км/ч. По данни на синоптиците тази висока скорост на вятъра ще се задържи през цялата нощ и през деня утре.

