Александър Димитров: Работим под стрес, но нека той бъде върху мен, а не върху футболистите

Българският национален отбор по футбол се готви за последния си двубой в група „Е“ от Световните квалификации – мач, който трябва поне частично да измие горчивината от болезнените резултати до момента. Утре вечер „трикольорите“ приемат Грузия на стадион „Васил Левски“ в положение, в което все още нямат нито една точка след пет изиграни срещи. Срещата може да гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.



Грузинците имат три – спечелени именно срещу България през септември. Испания (15 т.) и Турция (12 т.) са далеч напред в класирането и утре играят помежду си в Севиля.

Въпреки колебливите резултати, селекционерът Александър Димитров се опита да внесе спокойствие и надежда с думите си преди мача.

„Искам да се върна към мача с Турция. Изиграхме добра среща, но спорна дузпа и пореден автогол наклониха везните. Знаем срещу какъв отбор се изправихме, но отношението на футболистите беше правилно и това ни дава надежда“, заяви Димитров за загубата с 0:2 в Бурса.

Той призова за спокойствие около тима – нещо, което според него липсва и вече тежи на играчите:

„Моят апел е да ни оставят да работим. Поредицата от автоголове е резултат и от напрежението. Ясно е, че трябва да работим под стрес, но нека той бъде върху мен, а не върху футболистите.“, каза селекционерът.

Грузински журналисти попитаха селекционера как приема факта, че интересът от страна на българските фенове за утрешния мач е минимален.

„Най-хубавото е стадионът да е пълен. В Турция и Испания атмосферата беше впечатляваща, но това идва от добрите им резултати. Нашата цел е да подобрим представянето си, за да върнем хората по трибуните“, коментира Димитров.

Историята е в наша полза, но не и настоящето

България традиционно доминира срещу Грузия в София, но треньорът предупреди, че това няма значение:

„Статистиката е хубаво нещо, но е в миналото. Сега сме в настоящето. Грузия има класни футболисти и за победа трябва да дадем максимума.“, добави младият специалист.

Атанас Чернев – юноша на Ботев (Пловдив) и играч на португалската Ещрела Амадора – си отбеляза два автогола в два поредни мача, което естествено породи въпроси дали ще започне срещу Грузия.

„Рядко изваждам неща от кухнята, но утре ще запазя Чернев. Говорихме с него – има нужда от това. Няма да загубя доверие в него. И клубът му го подкрепя. Той е млад, играе редовно в силно първенство и има бъдеще. Най-вероятно няма да започне“, сподели Димитров.

Селекционерът призна, че психическата устойчивост е ключов проблем, върху който се работи ежедневно.

„Използваме различни методи за повишаване на увереността. Днес е велика дата за българския футбол – 17 ноември 1993 г., но ако погледнем къде играеха тогавашните национали, ще разберем защо можехме да мечтаем. Когато нашите играчи стигнат подобни клубове, тогава може да говорим за повторение на онова незабравимо американско лято“, каза бившият треньор на младежите.

Треньорът подчерта, че има подобрение в агресията и поведението на отбора, но външните фактори също влияят:

„Футболът не е one man show. Нужни са подкрепа и обединение. И да, имаше спорна дузпа, автоголове, дори третият гол на Турция в София беше от засада. Но ние трябва да работим и да се развиваме.“, сподели Димитров.

Димитров разкри, че вече се работи по избора на съперници за приятелските мачове през март 2026 г. – период, в който много национални отбори ще играят баражи, а България ще има свободни дати.