Вили Саньол: Тук сме за победа

Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ е с начало 21:45 часа и ще бъде предавана пряко по БНТ 1 и БНТ 3. И двата отбора нямат шансове да се класират за Мондиал 2026.

Бившият френски национал Саньол бе попитан и за съпоставка на срещата във вторник с тази в Грузия преди няколко месеца.

„Очакваме коренно различен мач, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил. И двата отбора искат да победят, но в същото време няма да искат да загубят на никаква цена“, каза бившият десен халф-бек на Байерн Мюнхен.

Французинът гледа към дългосрочните цели пред състава.

„Класирахме сме на европейското първенство през 2024-а година, което беше поставено като цел и беше постигнато. След европейското първенство ситуацията е различна. Винаги всеки път да направиш нещо още веднъж е много по-трудно, отколкото си го направил първия път. И сега мисля, че футболистите, и хората от моя щаб, разбират какво отново се иска от нас за да се класираме още един път“, добави Саньол.

Грузинците имат едва три точки, които спечелиха в началото на септември именно при домакинството на България.

„Имаше някои застаряващи футболисти, които се оттеглиха. Трябва да променим и подобрим играта във фаза защита. Това е официална среща и няма да има никакви експерименти. Искам да бъдем смели. Мачът с Испания показа, че сме много по-добре с топката, за разлика с последните 6-7 месеца“, обясни Саньол.

„Имаме качествата да постигнем победа и да влезем с добър резултат с мачовете през март и юни. Те ще бъдат приятелски, но ще ги работя като официални мачове. Освен това ще бъде и важно за нас за последващия коефициент за следващите ни квалификации“, добави селекционерът.