Вили Саньол: Тук сме за победа

Селекционерът на Грузия даде пресконференция преди гостуването на България в последния мач от квалификационна Група „Е“.
Очакваме коренно различен мач от този мач в Тбилиси, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил. И двата отбора искат да победят, но в същото време няма да искат да загубят на никаква цена. Това каза на пресконференцията си в София селекционерът на Грузия Вили Саньол преди двубоя с България във вторник вечер.
Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ е с начало 21:45 часа и ще бъде предавана пряко по БНТ 1 и БНТ 3. И двата отбора нямат шансове да се класират за Мондиал 2026.
Бившият френски национал Саньол бе попитан и за съпоставка на срещата във вторник с тази в Грузия преди няколко месеца.
„Очакваме коренно различен мач, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил. И двата отбора искат да победят, но в същото време няма да искат да загубят на никаква цена“, каза бившият десен халф-бек на Байерн Мюнхен.
Французинът гледа към дългосрочните цели пред състава.
„Класирахме сме на европейското първенство през 2024-а година, което беше поставено като цел и беше постигнато. След европейското първенство ситуацията е различна. Винаги всеки път да направиш нещо още веднъж е много по-трудно, отколкото си го направил първия път. И сега мисля, че футболистите, и хората от моя щаб, разбират какво отново се иска от нас за да се класираме още един път“, добави Саньол.
Грузинците имат едва три точки, които спечелиха в началото на септември именно при домакинството на България.
„Имаше някои застаряващи футболисти, които се оттеглиха. Трябва да променим и подобрим играта във фаза защита. Това е официална среща и няма да има никакви експерименти. Искам да бъдем смели. Мачът с Испания показа, че сме много по-добре с топката, за разлика с последните 6-7 месеца“, обясни Саньол.
„Имаме качествата да постигнем победа и да влезем с добър резултат с мачовете през март и юни. Те ще бъдат приятелски, но ще ги работя като официални мачове. Освен това ще бъде и важно за нас за последващия коефициент за следващите ни квалификации“, добави селекционерът.
„Всички мачове са важни, а когато нови играчи дойдат, винаги е интересно да ги видиш. Вратите са широко отворени за нови футболисти. Но всичко ще се изгради стъпка по стъпка. Дали си нов или стар футболист, трябва да дадеш максимума от себе си. Задачата ни е да наравим тима по-силен, така че няма да третираме срещата като поле за експеримент“, завърши специалистът.