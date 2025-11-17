Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен управител на "Лукойл"

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България", "Лукойл България" и "Лукойл - България Бункер", показва справка в Търговския регистър. Представител на компанията ще бъде и швейцарския гражданин Евгени Маняхин. Двамата със Спецов се водят вече законните представители на рафинерията в Бургас.

Преди назначаването му в бургаската рафинерия, Румен Спецов беше изпълнителен директор на Националната агенция по приходите. Днес той беше освободен от тази длъжност.

В търговския регистър се посочва и правното основание за вписването на Румен Спецов като особен търговски управител, а именно решението на Министерския съвет за това.

В Управителния съвет на дружеството, чийто мандат изтича на 21 юни 2026 г., влизат Димитър Добрев, Росен Григоров, Станимир Буланов, Евгени Маняхин и Александър Георгиев, според данните в Търговския регистър. Надзорният съвет е в състав Александър Величков, Булат Субаев, Корнелис Питер ван де Путте и Цветан Цирков. Цирков е и представител на България в компанията.

До избора и назначаването на Румен Спецов като особен търговски управител на "Лукойл" се стигна след извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Пристъпването към процедурата стана възможно с публикуването в Държавен вестник на измененията на закона за търговията с нефт и нефтопродукти.