След опасното селфи в София: Какви мерки предприемат институциите?

Все още не е ясно чия собственост е сградата в столичния квартал "Овча Купел", на която четири деца се качиха, за да си направят опасно селфи. Това стана ясно в ефира на "Денят започва" от заместник-началника на 6-то Районно управление на полицията Антон Дермеджиев. Той посочи още, че това не е първият случай, при който се подава сигнал за деца в необезопасената сграда. Вчерашната спасителна акция на полиция и пожарната продължи близо два часа. В крайна сметка децата бяха свалени невредими.

Комисар Антон Дермеджиев - зам.-началник на 6-то РУ: "Водили сме кореспонденция с районната община, на която територия попада въпросният обект. Сигнализирали сме, но категоричен отговор чия е собствеността до този момент още нямаме.Бих искал да използвам възможността да апелирам собственика или собствениците на сградата да вземат мерки, да обезопасят, ако е необходимо и охрана да сложат, тъй като вероятността да се случи трагедия не е никак малка."

Инж. Милена Димитрова, контрол по строителството, район "Овча купел": "Сградата е частна собственост на фирма "ВИП+ ЕООД", руши се от над 10 години. Не е обезопасена, тъй като собственикът на терена не възнамерява да я обезопаси. Има издадена заповед през 2018 година на главния архитект на София от НАГ за обезопасяване, поправяне, но тя към днешна дата не е изпълнена доброволно."

Десислава Крумова, секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни: "За съжаление самата сграда е в близост до районната администрация и ги виждаме, когато минават. Затова ние лично, чисто човешки много често ги гоним, викаме полиция, точно поради тази причина. Обясняваме на децата, но въпреки това. Аз разбирам, че за тях е изключително голямо предизвикателство да направят много хубави снимки, но тези сгради са опасни и точно това го обясняваме."