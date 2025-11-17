Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 05:02 мин.

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Интересът към жилищното строителство расте и все повече българи инвестират в нов дом.

Строителните кранове у нас работят на пълни обороти. Дали обаче еврото ще даде нов тласък?

Българското строителство продължава да върви стабилно нагоре и през тази година. Само през третото тримесечие на 2025 г. местните администрации са издали над 2200 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради. В тях се планира изграждането на повече от 13 хиляди жилища.

Разрешителните за строеж са с около 12% повече, а броят на новите жилища расте с над една трета.
И площта на новите сгради се увеличава с повече от 13% – ясен знак, че пазарът продължава да се разширява.

Ако погледнем и на годишна база, тенденцията е още по-впечатляваща – разрешителните за строеж са с 8,5% повече спрямо миналата година, а жилищата в тях – цели 46,9% повече. Това показва, че интересът към нови домове и инвестиции в жилищния сектор остава много силен.

Най-голяма продължава да е активността в Пловдив – градът води класацията с 442 нови разрешителни и близо 3800 предстоящи жилища. В морските градове и около столицата също се вижда оживление - София-град, Софийска област, Варна и Бургас, а Благоевград влиза в челната петица с 445 нови жилища.

Според данните на Националния статистически институт жилищното строителство е основният двигател на инвестициите у нас. Докато административните сгради временно забавят темпо, новите домове продължават да се строят активно – особено в големите икономически и урбанистични центрове на България.

