ИЗВЕСТИЯ

Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател

от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Снимка: БТА
В Районния съд в Пловдив продължава едно от най-нашумелите дела за домашно насилие у нас, известно като делото „Дебора“. Процесът продължава вече повече от две години, а през януари 2025 г. започна отначало след отвод на съдебния състав. Обвиненията, повдигнати на Георги Георгиев, са за причинена средна телесна повреда и отправяне на смъртни заплахи.

Какво се случва днес зад закритите врати на процеса?

Разпитът на Дебора Михайлова трябваше да продължи и днес в присъствието на психолог и психиатър по искане на защитата. Но всъщност заседанието започна с ново искане на отвод на резервния съдебен заседател.

Защитата на Георгиев посочи, че дъщерята на резервната съдебна заседателка е имала пост в защита на Дебора, непосредствено след събитията. Под този пост има коментар "Браво" на майка ѝ, която сега е резервната съдебна заседателка. Ако тя бъде отведена с мотив, че може да е предубедена, това означава, че делото може да започне за трети път отначало. Преди началото на заседанието страните споменаха, че показанията отнемат повече време, тъй като са минали повече от две години.

Десислава Калайджиева, прокурор: "Продължаваме с разпита на пострадалото лице и предстои разпит на още един свидетел, нямаме някакви нови моменти."

Дебора Михайлова: "Моят разпит продължава 2 години и половина по-късно, думите говорят сами по себе си."

Слав Даскалов, адвокат на Дебора Михайлова: "Защото е минало много време, тя някои неща не си ги спомня, всеки иска да бъде подробен в разпита, както защитата така и ние, така че нормално е да бъде разпитвана дълго."

Валентин Георгиев, адвокат на Георги Герогивев: "Георги е задържан по т. нар. закани с убийство, от самото начало повтаряме пред медиите и пред съда този факт, това не е теза, това е факт и в последствие делото за т. нар. нарязване беше пришито към това производство."

Днес предстои да бъде разпитан още един ключов свидетел. Това е мъжът, за който се твърди, че е закарал с автомобил Георги Георгиев до дома на Дебора Михайлова.

