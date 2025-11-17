Предполагаем саботаж на ж.п. релси в Полша.

Премиерът Доналд Туск написа в Екс, че са забелязани щети по маршрута Варшава-Люблин - част от трасето, използвано за пътувания до Украйна. Според него става дума за саботаж.

Туск допълни още, че щети са нанесени на две места и че по всяка вероятност е използван експлозив. До момента няма потвърждение на думите му. Инцидентът е станал вчера сутринта, когато служител на полските железници забелязал нарушения в целостта на релсите в района на село Мика, а по-късно са регистрирани щети и близо до Люблин.

В ход е разследване.