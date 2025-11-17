БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази

Според разследване на ООН България е изнасяла оръжия за ОАЕ, а оттам те са били продавани на судански милиции

суданската армия превзе ключов град централен судан
Слушай новината

Произведени в Европейския съюз оръжия подхранват конфликта в Судан.

Това твърди посланикът на страната в Брюксел.

Според разследване на ООН България е изнасяла оръжия за ОАЕ, а оттам те са били продавани на судански милиции.

Посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че гражданската война в страната се води и с помощта на оръжия, произведени на Стария континент.

Суданският постоянен представител призова европейските държави да спрат да продават боеприпаси на Обединените арабски емирства.

По-рано през тази година експерти на ООН разследваха ОАЕ заради обвинения, че подкрепят бунтовническите милиции в суданския конфликт.

Абу Даби отрича каквато и да било намеса в конфликта.

Разследване на Франс 24 разкрива, че боеприпасите, с които ОАЕ е снабдявала суданските милиции, са произведени в България - член на ЕС, въпреки дългогодишното оръжейно ембарго на Блока срещу Судан.

Пред експертите на ООН България е потвърдила, че е изнесла боеприпаси за ОАЕ през 2019 г., но е заявила, че не е разрешавала реекспорт за Судан.

Според суданския посланик в ЕС оръжията не са били предназначени за трети страни.

#Судан #оръжия #Европейски съюз #конфликт #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
2
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
6
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: По света

Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"
Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"
Предполагаем саботаж на жп релси в Полша Предполагаем саботаж на жп релси в Полша
Чете се за: 00:45 мин.
Есенна красота в Япония: Планината Фуджи е обгърната с мъгла Есенна красота в Япония: Планината Фуджи е обгърната с мъгла
Чете се за: 00:35 мин.
Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа
Чете се за: 00:52 мин.
Обрат: Тръмп се обяви "за" публикуване на досиетата, свързани с Епстийн Обрат: Тръмп се обяви "за" публикуване на досиетата, свързани с Епстийн
Чете се за: 00:52 мин.
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ) Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ