Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан

Произведени в Европейския съюз оръжия подхранват конфликта в Судан.

Това твърди посланикът на страната в Брюксел.

Според разследване на ООН България е изнасяла оръжия за ОАЕ, а оттам те са били продавани на судански милиции.



Посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че гражданската война в страната се води и с помощта на оръжия, произведени на Стария континент.

Суданският постоянен представител призова европейските държави да спрат да продават боеприпаси на Обединените арабски емирства.

По-рано през тази година експерти на ООН разследваха ОАЕ заради обвинения, че подкрепят бунтовническите милиции в суданския конфликт.

Абу Даби отрича каквато и да било намеса в конфликта.

Разследване на Франс 24 разкрива, че боеприпасите, с които ОАЕ е снабдявала суданските милиции, са произведени в България - член на ЕС, въпреки дългогодишното оръжейно ембарго на Блока срещу Судан.

Пред експертите на ООН България е потвърдила, че е изнесла боеприпаси за ОАЕ през 2019 г., но е заявила, че не е разрешавала реекспорт за Судан.

Според суданския посланик в ЕС оръжията не са били предназначени за трети страни.