ИЗВЕСТИЯ

НСИ: Годишната инфлация за октомври е 5.3%

от Елена Николова
У нас
Снимка: БГНЕС
Годишната инфлация за октомври е 5.3% - данните са на Националния статистически институт. От началото на годината поскъпването е с 4.3 на сто, като най-висок ръст се наблюдава в групите: „Облекло и обувки" (7.1%), „Развлечения и култура" (5.5%)

С един лев за седмица е поскъпнала потребителската кошница с основни продукти. Така тя достига 101 лева.
Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поскъпването на стоките в потребителската кошница се дължи на промени в цените заради сезонния фактор. При основните хранителни стоки поскъпват брашно - с 2 стотинки, захар - 5 стотинки, фасул - 5 стотинки, ориз - 6 стотинки.

Тиквичките са поскъпнали с 47 стотинки за седмица. При зеленчуците и плодовете поевтиняват доматите с 20 стотинки, краставиците - 6 стотинки, картофите - 2 стотинки, лук - 1 стотинка, зеле - 2 стотинки, моркови - 3 стотинки. Намаляла е и цената на сиренето - 5 стотинки, кашкавала - 3 стотинки, маслото - 4 стотинки, киселото мляко - 2 стотинки, прясното мляко - 2 стотинки, олиото - 2 стотинки, свинското месо - 14 стотинки и пилешкото месо - 12 стотинки.

#потребителска кошница #годишна инфлация

