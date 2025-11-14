Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител

Опозицията с остри критики към властта за избора на Румен Спецов с аргумента, че няма нужния опит, а зад номинацията прозират тясно партийни и корпоративни интереси. Управляващите защитиха кандидатурата. Лидерът на ГЕРБ потвърди, че предложението за особен управител е съгласувано с него. Вицепремиерът Дончев обяви в парламента, че правителството няма да допусне проблем с горивата.

ПП-ДБ определиха кандидатурата на Спецов за особен управител, като лоша шега.

Асен Василев, председател на Продължаваме промяната, ПП-ДБ: "Румен Спецов беше назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изискване още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 години опит в петролната индустрия и управлението на активи в тази индустрия. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Така че, според мен, това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура за особен управител."

Управляващите не се съгласиха.

Илиян Йончев, БСП: "Учудвам се първо на тезата на Асен Василев. Отговорът на Великобритания е Ясен. Румен Спецов е подходящ за такъв специален управител на "Лукойл". Щом партньорите са съгласни, така че първата стъпка вече е направена. Очакваме от тук нататък от Румен Спецов да покаже качествата си на добър финансист."

Според "Възраждане" зад Спецов прозират партийни и корпоративни интереси.

Йордан Тодоров, "Възраждане": "Държавата не се държи като суверенен регулатор, а се държи, като изпълнител на решенията на Пеевски. На практика ние няма да имаме човек, който да е управител в истинския смисъл на думата, а ще имаме ликвидатор на активите на Лукойл."

По-рано днес, лидерът на ГЕРБ увери, че кандидатурата е подходяща и е била съгласувана с него.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Има достатъчно опит, какъвто е необходим. С мен е съгласувано, а с другите, това е работа на премиера. Свързана ли е с Пеевски - Борисов? Не!"

И прогнозира, че дерогацията ще е факт до края на деня.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация, такава , каквато е в Германия за 6 месеца, така че спокойно да свършим всичките неща."

Вицепремиерът Томислав Дончев се наложи да отговори на серия въпроси свързани с бургаската рафинерия в рамките на блиц парламентарния контрол, като има ли "План Б" правителството при лош сценарий и какво ще стане след 21 този месец, когато влизат санкциите в сила. Какви кандидатури са обсъждани за особен управител и дали рафинерията може да бъда отдадена под наем.

Богдан Богданов, ПП-ДБ: "От другия петък санкциите, наложени от САЩ, влизат с пълна сила. Каква е готовността на правителството да реагира в следващите 5 дни?"

Томислав Дончев, вицепремиер: "Готовността на правителството е висока. План има. България криза с горивата, поне доколкото зависи от българското правителство, няма да има. Това е основен фокус в работата ни." Павлин Найденов, АПС: "Има ли такъв план "Лукойл" да бъде отдаден веднага под наем примерно на БЕХ и БЕХ да поеме управлението. Разработван ли е такъв вариант и за бензиностанциите на Лукойл?" Томислав Дончев, вицепремиер: "Чисто формално не виждам как актив, който не е наша собственост на държавата, би могъл да бъде отдаден под наем."

Освен рафинерията, още 3 компании, свързани с "Лукойл" у нас попадат под санкциите на САЩ, като складове за горива и верига от бензиностанции.