Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството

У нас
Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия, каза Василев и определи назначаването му като недопустимо

Асен Василев
Снимка: БТА
Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия, коментира лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като министърът на енергетиката номинира шефа на НАП за особен управител на "Лукойл" в България.

Според Асен Василев Спецов не отговаря на законовото изискване за особен управител да има 5 години опит в петролната индустрия и управлението на активи в тази индустрия.

"Според мен това е доста лоша шега на правителството", каза Василев и определи назначаването на Спецов като недопустимо.

