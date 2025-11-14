Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството

Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия, коментира лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като министърът на енергетиката номинира шефа на НАП за особен управител на "Лукойл" в България.

Според Асен Василев Спецов не отговаря на законовото изискване за особен управител да има 5 години опит в петролната индустрия и управлението на активи в тази индустрия.