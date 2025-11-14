Александър Димитров: Надявам се, че си взехме поуки

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров се изправя пред едно от най-сериозните си предизвикателство от началото на мандата си – гостуване на Турция в Бурса, пети мач от квалификационната кампания в група „Е“. Само преди няколко седмици турците разгромиха България с 6:1 в София, което превръща утрешния двубой в ключов тест за реакцията и характера на отбора.



Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3

„Тежка загуба, най-тежката в треньорската ми кариера. Имам мачове и срещу много силни отбори, но това беше болезнено. Надявам се, че си взехме поуките. Трябва да стъпим на доброто от първото полувреме, а не на случилото се след почивката“, заяви Димитров.

Българският селекционер призна, че отборът отново е изправен пред кадрови трудности.

„Имаме доста контузени и отсъстващи, но вярвам, че тези, които са тук, ще ги заместят достойно. Работихме много – както в тактически план, така и психически. Говорихме и с играчите, участвали в мача в София, и с новите, за да им вдъхнем увереност. Отборът трябва да бъде като семейство – задружен и единен, само така можем да излезем от ситуацията“, категоричен е Димитров.

Той разкри, че в предстоящите два мача – срещу Турция и Грузия – целта е една:

„Ще играем за резултати. Искам отборът да спре да губи. А когато спре да губи, ще започне и да печели. Казах на момчетата, че ги чака невероятна атмосфера – 45–50 хиляди души. Трябва да се насладим, но и да носим отговорността“, добави специалистът.

Тежки отсъствия има най-вече в дефанзивната линия – Фабиан Нюрнбергер, Петко Христов и Антон Недялков не са на разположение. Въпреки това Димитров остава оптимист:

„Кристиян Димитров играе по 90 минути, Стефан Велков – също. Чернев също е в добра форма. А и нашата защита започва от нападателите – всеки трябва да свърши своята работа“, каза селекционерът.

Наставникът коментира и негативната обществена реакция след слабия старт на квалификациите.

„Още след първите два мача усещам критики. Това е нормално – селекционерът е атакуван, когато отборът не върви. Но когато се стигне до лични обиди, това вече няма стойност. Приемам всичко като част от работата. Не бягам от отговорност. Групата е много тежка – ако беше лесно, нямаше да сме ние. Всеки ден се борим да намалим ударите, които ни нанасят резултатите. Казах, че понякога „ядем шамари“, но това не е примирение – растем във всеки мач“, увери наставникът.

Димитров очаква Турция да бъде максимално мотивирана, въпреки предстоящата им среща с Испания.