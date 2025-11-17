БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж

Снимка: АП/БТА
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за среща с френския си колега Еманюел Макрон. Във фокуса на разговорите са военното сътрудничество и възможностите на Франция да окаже допълнителна военна помощ на Украйна на фона на нови среднощни удари в Харковска и Одеска област. Преди минути двамата лидери подписаха писмо за намерения, според което Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал".

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във военновъздушната база "Вилакобле" и беше посрещнат с военни почести. Това е деветата среща между Зеленски и френския президент Еманюел Макрон от началото на войната в Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Подготвили сме историческо споразумение с Франция – ще има значително укрепване на нашата бойна авиация, противовъздушната ни отбрана и другите ни отбранителни способности... Това е нещо, което наистина помага на Украйна да се защити и да постигне своите цели и задачи."

Президентът Макрон вече даде знак, че Франция може да достави на Украйна още изтребители "Мираж 2000" в допълнение към вече получените три, един от които катастрофира през юли. Според информирани източници срещата може да доведе и до сключване на 10-годишно споразумение, което да осигури на украинската армия и изтребители "Рафал".

Снимки: АП/БТА

Очаква се Зеленски да се запознае подробно с възможностите на френския многоцелеви изтребител, както и да разгледа френската зенитно-ракетна система за противовъздушна отбрана SAMP/Т, разработена съвместно с Италия и захранвана с ракети земя-въздух "Астер 30". По-късно двамата президенти ще участват във форум, посветен на съвместното производство на дронове и ще посетят базата в Мон Валериен, западно от Париж, където т.нар. "Коалиция на желаещите" подготвя евентуално разполагане на многонационалните сили за Украйна.

Визитата на Зеленски идва на фона на продължаващи руски удари в Украйна. Поразени са жилищни сгради в Балаклея, в Харковска област.

Виталий Карабанов, ръководител на градската военна администрация в Балаклея: "Според предварителна информация в резултат на среднощния ракетен удар по град Балаклея са загинали трима души. Още 10 души са ранени. Девет от пострадалите са хоспитализирани, един човек получава медицинска помощ амбулаторно. За съжаление, продължават да постъпват сигнали за възможни пострадали."

Руски удари в Одеса са предизвикали пожари на пристанищна и енергийна инфраструктура.

