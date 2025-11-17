БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Кои са петимата титуляри в националния отбор по футбол през 2025 година?

Спорт
Макар и да сме изиграли 9 срещи през 2025 година, в състава на България има сериозно текучество и разнообразие.

петимата титуляри националния отбор 2025 година
България ще се опита да спре негативната си серия без победа утре (вторник) срещу Грузия. Футболните ни национали са без успех през 2025 година. Да намериш обаче подходящите изпълнители се оказва сложна задача. До момента през календарната година 38 различни играчи са започвали като титуляри в срещите на представителния ни тим.

Макар и да сме изиграли 9 срещи през 2025 година, в състава на България има сериозно текучество и разнообразие. От първите минути в срещите ни са започвали 3 различни вратари, 16 бранители, 12 полузащитници и 7 нападатели. Да запазиш титулярната петица в националния отбор е трудно, като тук говорим за мачове и под ръководството на Илиан Илиев, и на Александър Димитров.

Единствените петима футболисти, които са били на терена от самото начало на двубоите ни в повечето мачове през годината, са Илия Груев – младши, който е стартирал като титуляр седем пъти. Антон Недялков има шест, а Кирил Десподов, Андриан Краев и Марин Петков имат по пет.

Българите приемат грузинците в мач от последния шести кръг в група Е от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ ще стартира от 21:45 часа. Двубоят ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, като студиото ни започва 45 минути по-рано.

Свързани статии:

Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации
Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации
Датчанинът е познат на българската публика от мачовете на Лудогорец...
Чете се за: 03:07 мин.
Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3
Студиото ни стартира в 21!
Чете се за: 00:32 мин.
