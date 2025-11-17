Отар Китаишвили преди срещата България - Грузия: Очаквам коренно различен мач

Плеймейкърът Отар Китаишвили от Щурм Грац, който пропусна първата среща на Грузия и България през септември в Тбилиси, ще започне като титуляр утре вечер.

Мачът е от 21:45 часа на националния стадион „Васил Левски“ и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни.

Българският отбор е на последно място в групата за Мондиал 2026, без спечелена точка до момента в тези квалификации. Грузия има актив от три, благодарение на победата над България с 3:0.

Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3

Китаишвили ще има задачата да смени контузения Георги Чактветадзе като организатор на играта на тима си.

„Не играх първия мач срещу България, но мога да кажа, че са компактни и са трудни в защита. Не можеш лесно да им създадеш шансове. В първите 10 минути ни създадоха те проблеми", обясни той.

"Утре вероятно ще бъде различен мач, защото играят у дома и е последен мач. И вероятно като последен мач пред собствена публика ще са мотивирани, очаквам и по-отворена игра. Очаквам коренно различен мач, защото и заради това, че са без точки, в последен мач е и последен шанс да вземат точки“, каза още Китаишвили.



