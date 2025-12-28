Милан се върна на върха в Серия А след домакински успех над Верона

Милан победи Верона с 3:0 в мач от 17-ия кръг на Серия А. Кристофър Нкунку се разписа на два пъти, след като Кристиан Пулишич откри резултата.

Единственият точен удар на стадион "Сан Сиро" в Милано през първото полувреме се превърна в гол. В добавеното време на първата част Адриен Рабио засече с глава центриране от ъглов удар на Лука Модрич. Французинът насочи топката на задна греда, където Кристиан Пулишич се разписа с удар от въздуха.

След почивката Кристофър Нкунку удвои преднината на "росонерите" с гол от дузпа, която сам спечели. Нападателят бе фаулиран от Виктор Нелсон. Французинът вкара първия си мач в първенството.

Възпитаниците на Масимилиано Алегри побързаха да подпечатат успеха си с трети гол в 53-ата минута. Лоренцо Монтипо изби в дясната греда удар извън наказателното поле на Лука Модрич. Топката остана на сантиметри от голлинията, а Кристофър Нкунку бе точен при добавката от непосредствена близост.

В края на срещата Гифт Орбан можеше да отбележи почетен гол за гостите, но попадението му бе отменено заради засада.

Милан се върха на върха в класирането с актив от 35 пункта. Верона остава в зоната на изпадащите, на 18-ата позиция в подреждането с 12 точки.