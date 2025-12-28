Съндърланд и Лийдс си вкараха по един гол, но не успяха да се победят

Съндърланд и Лийдс завършиха 1:1 в мач от 18-ия кръг на английската Висша лига.

В средата на първото полувреме Съндърланд поведе в резултата след чудесна колективна атака, при която Гранит Джака изведе нападателя от Кот д'Ивоар Симон Адингра, който вкара с хубав удар в десния ъгъл. В допълнителното време на първата част Брайън Броби можеше да удвои преднината на тима си, но ударът му с глава мина от външната страна на гредата.

Лийдс изравни в самото начало на втората част след попадение на тарана си Доминик Калвърт-Люин, който получи асистенция от Брендън Арънсън, като вкара топката в левия ъгъл и изравни 1:1.

За Лийдс неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев.

Тимът на Съндърланд е на седмо място в класирането с 28 точки, докато Лийдс е на 16-а позиция с 20.