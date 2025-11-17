БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
Чехия отбелязва 36 години от Нежната революция

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Победителят в изборите Андрей Бабиш беше посрещнат с освирквания

Чехия Нежната революция
Снимка: БТА
Слушай новината

Чехия отбелязва 36 години от Нежната революция, която сложи край на четири десетилетия комунистическа диктатура и доведе страната до демокрация.

Нежната революция в Чехословакия избухна на 17 ноември 1989 година, когато полицията брутално атакува студенти, излезли на демонстрация.

Следват стачки и протести, които довеждат до падането на комунизма в страната. Противници на вероятния бъдещ премиер Андрей Бабиш го посрещнаха с освирквания днес в Прага.

Снимки: БТА

71-годишният милиардер популист в момента формира правителство с две малки крайнодесни партии, но още не е официално назначен.

56 процента от чехите искат той да бъде съден за злоупотреби с европейски средства.

Бабиш беше вече оправдан за финансови машинации за близо 3 милиона долара, но през юни Върховният съд върна делото за разглеждане в столичен съд.

Освен това Бабиш се стреми да намали подкрепата за Украйна, а също така не поддържа членството на Киев в Европейския съюз.

#Нежна революция #Андрей Бабиш #Чехия

