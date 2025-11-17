Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио

Обраха звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари".

Кражбата е станала в сърцето на София на ул. "Пиротска" посред бял ден в неделя.

От студиото са откраднати дискове с целия видео и звуков архив на най-стария ни ансамбъл "Гоце Делчев".

Охранителните камери са запечатали как в 15.15 ч. крадецът съвсем спокойно влиза в сградата на ъгъла на столичните улици "Пиротска" и "Вашингтон" и се качва на третия етаж.

"По същото време аз съм на друг етаж. Провеждам уроци по ударни инструменти", заяви Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

Крадецът стига до вратата на звукозаписното студио и я разбива. Влиза вътре и започва да събира всичко, което лесно може да се изнесе.

"И абсолютно не бърза, стои около 20 - 22 минути. Взима всичката дребна електротехника. Всички хард дискове, три звукови карти, дигитален пулт, безжични микрофони", допълни Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

Дори от студиото взел калъф за инструмент, в който събрал откраднатото, за да го изнесе по-лесно.

"И си излиза съвсем спокойно, даже по стълбите не ползва асансьор. Не бърза, нито си крие лицето. Излиза и така", коментира Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

Тръгва по ул. "Пиротска", посока бул. "Христо Ботев", където според наши източници се опитва да пласира част от откраднатото в заложна къща, която е отказала да приеме вещите. За хората от "Чинари" най-ценно е съдържанието на дисковете.

"Това е целият видео и аудио архив на най-стария ансамбъл "Гоце Делчев" и на ансамбъл "Чинари" с 32-годишна история, спектакли, записи, включително и всички, излъчени по БНТ. Всичко това го нямаме", сподели Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

От ансамбъла молят, ако някой откупи дисковете да не ги форматира и да запази записите на тях.

"На нас информацията ни е най-ценното. Техниката, както се казва да сме живи и здрави, ще си изработим и пак ще си купим, надявам се", каза още Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

Хора от района казват, че често са виждали крадеца по "Пиротска" и съседните улици.