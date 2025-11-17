Напрежение между САЩ и Венецуела: Вашингтон обяви предполагаем наркокартел за терористична организация

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодора Гатева
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Позицията идва на фона на заявлението на президента Доналд Тръмп, че може да разговаря с колегата си от Венецуела Николас Мадуро

Напрежението между Съединените щати и Венецуела продължава да расте. Държавният департамент ще обяви предполагаем венцуелски наркокартел за международна терористична организация.

Позицията идва на фона на заявлението на президента Доналд Тръмп, че може да разговаря с колегата си от Венецуела Николас Мадуро, и на продължаващото струпване на американска военна мощ в Карибско море.

До дни прословутият Картел на слънцата - "Картел де лос Солес" ще бъде обозначен като терористична организация.

"Държавният департамент има намерение да категоризира "Картел де лос Солес" като чуждестранна терористична организация, считано от 24 ноември 2025 г. Базиран във Венецуела, картелът се оглавява от Николас Мадуро и други високопоставени представители на незаконния режим на Мадуро, които са корумпирали военните, разузнаването, законодателната и правосъдната система на Венецуела."

През лятото същият ход предприе и американското министерство на финансите. С решението на Държавния департамент се разширяват и правомощията за действия срещу картела. Вашингтон твърди, че начело на групировката е президентът Николас Мадуро и така от 24 ноември той ще бъде смятан за терорист. Мадуро отрича да има общо с наркотрафик. Часове след изявлението от Държавния департамент, президентът Тръмп подаде ръка за разговори с Каракас.

"Може да имаме някакви разговори с Мадуро, да видим какво ще излезе. Те биха искали да разговаряме", каза Доналд Тръмп, президент на САЩ.

През последните месеци Съединените щати значително засилиха натиска срещу Венецуела. Официалното обяснение - борба с наркотрафика и незаконната миграция. Вашингтон атакува 21 лодки, с предполагаем товар дрога, в Карибско море и Тихия океан. Жертвите са над 80.

Правозащитници определят американските действия като "незаконни екзекуции". Пентагонът продължава струпването на военна мощ в Карибския регион. Там вече се намира най-големият самолетоносач в света, военни кораби и атомна подводница. Николас Мадуро първо поддържаше остра реторика, а сега призовава за намаляване на напрежението.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: "Мир, мир, мир! Правете всичко за мира. Какво казваше Джон Ленън. Как беше песента на Ленън - "представи си всички хора".

