БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
18:59, 17.11.2025
Чете се за: 01:00 мин.
"Истории за разширяването" - Република Северна...
17:28, 17.11.2025
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
11:19, 17.11.2025
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
08:08, 17.11.2025
Чете се за: 05:02 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 17.11.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 17.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:39, 17.11.2025
Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 милиона...
20:33, 17.11.2025
12% от децата у нас се раждат преждевременно
20:28, 17.11.2025
Напрежение между САЩ и Венецуела: Вашингтон обяви предполагаем...
20:23, 17.11.2025
Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя...
20:22, 17.11.2025
Доставчиците на ток предупреждават: Опасни селфита и по...
20:14, 17.11.2025
Заради силен вятър: Пренасочват полети от летището в София
20:09, 17.11.2025
Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
5
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
6
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Реклама
Най-четени
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
3
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 17.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 17.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 17.11.2025
Спортни новини 16.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 16.11.2025
Спортни новини 16.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 16.11.2025
Спортни новини 15.11.2025 г., 22:25 ч.
22:25, 15.11.2025
Спортни новини 15.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 15.11.2025
Реклама
Водещи новини
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
20:14, 17.11.2025
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
20:09, 17.11.2025 (обновена)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
18:33, 17.11.2025
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
20:52, 17.11.2025
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя...
20:23, 17.11.2025 (обновена)
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
18:58, 17.11.2025
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
18:11, 17.11.2025
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
12% от децата у нас се раждат преждевременно
20:33, 17.11.2025
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ