Джордан Айб: Искам да помогна на Локомотив с опита си

Голове, асистенции и силно представяне с „червено-черната“ фланелка. Това обеща на феновете на Локомотив (София) новото попълнение Джордан Айб, който даде специално интервю за БНТ.

„Искам да помогна на отбора с опита, който натрупах през годините. Бях посрещнат много топло от всички в клуба. Спокоен съм, трябва да вляза в още по-добра форма, за да съм полезен на тима. Надявам се да допринеса с голове и асистенции за успешното представяне на Локомотив“, коментира Айб.

Той си припомни престоя в Ливърпул, и сподели кой български футболист му е направил най-силно впечатление по английските терени.

„Това определено е Бербатов. Относно Ливърпул, за мен беше огромно постижение, че играх за такъв велик клуб. Не можах да спечеля нищо с отбора, но тимът ще остане в сърцето ми завинаги“, добави Айб.

Какво се изисква за да си част от висшата лига на Англия и кой мениджър е оказал най-сериозно влияние върху футболната кариера на Айб - вижте в „Арена спорт“ тази неделя от 12:30 часа по БНТ 1.

