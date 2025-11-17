Навръх 17 ноември – датата на легендарната победа над Франция – в Бургас показват част от най-ценните екипи и предмети от историята на българския футбол. Сред тях изпъква автентичният екип на Христо Бонев от Мондиал’74, когато Зума извежда националите с капитанската лента. До него застава и оригиналният флаг на Уругвай от мача на България на първенството във ФРГ, завършил 1:1.

Особено емоционална е и историята на билет от „Парк де Пренс“. Той е пазен повече от три десетилетия от българин, присъствал на стадиона в онази ноемврийска вечер през 1993 г. Години по-късно съдбата го среща с героя на мача – Емил Костадинов. Голмайсторът взима билета, подписва го и изписва думите, които останаха завинаги в паметта на феновете: „Господ е българин!“. Именно този билет също може да бъде видян от днес в Бургас.

„Това беше велик мача за България и за мен специално. След този мач се случиха доста неща. Бяхме се подготвили добре. Бяхме в Германия на подготовка. Там преминахме във Франция. Спахме във Версай“, каза пред БНТ легендарният полузащитник Златко Янков.

Той сподели и каква промяна вижда в българския футбол от тогава.

„Сега се играе друг футбол. Преди играхме по-друг. Според мен, няма лидери, няма изявени футболисти да играят в силни първенства и водещи футболисти в националния отбор на България. Просто няма откъде. Много чужденци има в отборите. Залагат на тях“, допълни бившият халф.

Той сподели и мнението си за новия национален селекционер Александър Димитров.

„Пое отбора в трудна ситуация, да се надяваме да помогне с каквото може. Трябва да има резултати и игра. Да се надяваме, че отборът може да заиграе добре и да постигне положителни резултати. Пожелавам му успех, въпреки че ще е много трудно“, завърши Златков.

Вижте репортажа във видеото!