Младежите заминаха за Шотландия с надежда

Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Бюлент Мюмюнов
Спорт
Селекционерът Тодор Янчев е с една опция по-малко в атака.

младежите заминаха шотландия надежда
Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев е с една опция по-малко в атака за евроквалификацията с Шотландия утре. Българите ще търсят трета победа в групата си при гостуването на „гайдарите“.

Без нападателя на Черно море Георги Лазаров, който е получил контузия в последните дни, младежкият национален отбор замина днес за Шотландия. В град Мъдъруел във вторник имат гостуване на „гайдарите“, а при победа ще ги прескочим в класирането.

„Труден мач, срещу добър противник, обаче всичко се не зависи от нас. Разбира се, отиваме за три точки. България никога не трябва да е освободена от очаквания. Винаги трябва да се бори да е в предните позиции в своите групи. И, както вече казах, целта е класиране на европейско, така че всичко останало ще се смята за провал“, коментира Петко Панайотов.

В момента българите са с две победи, едно равенство и една загуба и актив от 7 точки на четвъртото място.

Подобно Шотландия, която обаче има и мач повече. Лидерите е тимът на Португалия с 12 точки.

Вижте репортажа във видеото!

