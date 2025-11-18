БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
22-ма души са задържани за седмица, полицията засилва контрола около училищата

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ученик от елитна гимназия във Варна е задържан за разпространение на синтетичен канабиноид сред свои връстници. Той е продавал веществото пред в училището и около него.

22-ма души са задържани за наркоразпространение през изминалата седмица във Варна - 18 мъже и 4 жени. По-фрапиращ е случаят с ученика от елитното училище, опитал да пласира дрога сред съучениците си.

"Известен е наркотикът - синтетичен канабиноид. Установен е и към момента има образувано досъдебно производство за това", каза комисар Веселин Вълчанов, началник отдел "Криминална полиция" към ОД на МВР–Варна.

Той потвърди, че по време на операцията има общо 22 задържани и също толкова образувани досъдебни производства:

"Специализираните операции са системни, това няма никаква кампанийност при тях."

На въпрос дали може да се гарантира безопасността на учениците, Вълчанов заяви:

"Осигурили сме засилено полицейско присъствие около училищата и напоследък нямаме сигнали да се разпространят наркотици в училищата и около тях. Въпреки това, сред подрастващите има разпространение на наркотици, макар и не на тези места."

Той съобщи и за нова акция, проведена непосредствено след приключването на предишната:

"Има задържани двама души - на 72 и на 71 години, със сериозно количество фентанил. Задържаните са семейство, добре познато на полицията. Мъжът е един от първите, които внесоха фентанила."

Комисар Вълчанов отправи и апел към родителите:

"Да разговарят с децата си, да чуват техните проблеми."

По думите му, фентанилът вече е изместил хероина и почти е завладял пазара в града.

Вижте повече в прякото включване на Мариана Малева

#ОДМВР-Варна #акция срещу наркоразпространението #наркоразпространение

